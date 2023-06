"Desbocados" sube a escena en "La Sala"

Comenzando el sexto mes de año y con un éxito arrasador, el elenco Inefables vuelve a presentar su obra "Desbocados", en esta oportunidad en LA SALA de Ensayos y Puestas Escénicas.

"Luego de convivir con culpa y frustración, cualquier persona es arrinconada a desesperarse, buscando un punto de fuga aparece el tango, como un salvataje de ayuda a lidiar por momentos con malos ratos, callando esas voces que inevitablemente se está predispuesto a escuchar, recordando heridas que aún no sanan, memorias que ya no son y verdades que no se desean escuchar. A través de la danza, la oscuridad y la locura, se encuentra una excusa para lidiar con lo real para convivir con la bestia que nos habita, quizá una nueva forma de libertad".

Con dos funciones, el sábado 3 y el domingo 4 a las 21.30 horas, las entradas anticipadas ya pueden conseguirse a $1000 pagando por Mercadopago con el alias lasala.sanjuan.