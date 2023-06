Entre letras y emociones: 3 sanjuaninos confiesan por qué eligieron el camino de la escritura

Este 13 de junio, en todo el país, se rinde homenaje a aquellos talentosos y apasionados individuos que dan vida a las palabras y nos transportan a mundos imaginarios a través de sus obras. Este martes es el Día Nacional del Escritor en honor al nacimiento del gran escritor argentino, Leopoldo Lugones. En este marco, Diario 13 consultó a 3 escritores sanjuaninos sobre la razón que los llevó a plasmar en papel cada una de sus ideas y transformarlas en libros.

Esta fecha especial nos invita a reflexionar sobre la importancia de la literatura y su impacto en nuestra sociedad. Los escritores, con su habilidad para tejer historias y expresar ideas, tienen el poder de inspirar, cuestionar y provocar emociones en los lectores. Son los guardianes de nuestra cultura y las voces que dan forma a nuestra identidad.

Es también un momento para reconocer el esfuerzo y dedicación que implica el oficio de escribir. Detrás de cada libro o cuento hay horas de trabajo arduo, revisiones meticulosas y el constante deseo de mejorar y transmitir ideas de manera efectiva.

En tiempos de avances tecnológicos y cambios culturales constantes, la escritura sigue siendo una forma de expresión fundamental. A través de las palabras, los escritores capturan la esencia de la experiencia humana y nos permiten reflexionar sobre nuestras propias vidas.

Diario 13 charló con Luis Ávila, Santiago Velasco y German Rodríguez, quienes respondieron el interrogante: ¿por qué sos escritotr? Sobre ello indicaron:

Luis Ávila: Soy escritor porque no sé nada mejor. Se me va el corazón en eso, hay un público que lo sanciona de manera positiva y cualquier tarea laboral o académica que se me haya puesto por delante siempre la he vinculado con la escritura.