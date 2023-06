'Mariposas' el tema que cuenta la triste historia de desamor de un sanjuanino

Es sabido que los momentos difíciles en la vida, son los que mayormente terminan inspirando más a los artistas. Esto fue lo que le ocurrió a Lichy, un joven sanjuanino de 16 años que el pasado viernes 9 de junio publicó una nueva canción que cuenta una historia de desamor que le tocó vivir.

El talentoso joven pasó por el estudio de Canal 13 para contar cómo surgió este nuevo sencillo que ya se acerca a superar las 10.000 vistas en YouTube. Acerca de esto, el entrevistado aseguró que este tema es con diferencia el más triste de los que ha sacado a la luz hasta el momento.

'Lo considero mi tema más triste. Salió realmente desde mi corazón, lo vengo armando desde hace meses. Es un tema que salió cuando yo sentía que debía salir. La letra se aplica a una situación de dejar ir, de tener que desapegarse de un recuerdo o una persona. Sobre todo en la etapa de la aceptación, a desearle el bien a esa persona', expresó.

En ese mismo sentido Lichy reveló que esta tema esta dedicado a una persona específica, la cual lo ayudó a crecer mucho. Sin embargo, con el paso del tiempo comenzó a despegarse cada vez más de la misma, hasta llegar al punto de no tener casi contacto y sólo enviarle sus buenos deseos.

'A mis temas los suelo improvisar, a este le venía escribiendo la letra. Había justo un verso que no lograba encajar, que no me llenaba. En este tema busqué las palabras justas para que transmitan lo que yo sentí al hacer el tema. Estaba con Matz, que es otro artista de la escena, y con él me salió improvisada esa frase que dice: 'Ojalá que cuando él te bese, te haga sentir mariposas'. De ahí salió el nombre del tema', manifestó.

Esta nueva pieza musical se publicó en YouTube junto a un video protagonizado por el propio Lichy. Sobre este aspecto el artista contó que todo lo que se ve en el clip fue algo que se fue imaginando a medida que iba escribiendo los distintos versos.

'El videoclip creo que es el punto clave de la canción y lo que más transmite. La idea principal era mía, esto de la carta, de que empieza el videoclip con un tono blanco y muy tranquilo pero que a medida que se va intensificando empiezan a haber tonos más fuertes, muchos flashes y de golpe vuelve a la tranquilidad para quemar una carta que tiene mucho significado para mi', contó.

Por último, el cantante contó que el recibimiento que le ha dado a la gente a 'Mariposas' fue algo único. Si bien suele recibir comentarios positivos cada vez que publica un sencillo, en esta ocasión sucedió algo diferente. Según lo que le manifestaron cientos de personas por redes sociales, se sintieron muy identificados ya que vivieron situaciones similares.

'En menos de un mes se va a convertir en mi tema más escuchado. Es un tema para el que tenía más presupuesto y que tenía más ganas de promocionarlo. Realmente en la gente causó mucho. Me sorprendió que yo siempre que subo un tema la gente me suele decir: 'Buen tema' o 'La rompiste', pero con esta canción le llegué a la gente de la forma que yo quería. Eso hizo que me escriban testamentos diciéndome lo que sintieron con el tema. Me llena mucho más eso, realmente llegué a tocar a la gente', sentenció.

Mirá el videoclip de 'Mariposas' en YouTube: