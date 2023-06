Prince: publican dos canciones inéditas

El pasado fin de semana, en el marco de “Celebration”, el evento que Prince fundó que recuerda todos los años, dio a conocer dos temas del músico fallecido.

El show, que se lleva a cabo todos los años en el estudio privado Paisley Park que el cantante fundó en el estado de Minnesota, compartió como souvenir un pendrive con forma de casete que contenía dos temas inéditos de la bóveda de Prince: "All A Share Together Now", que se grabó el 4 de septiembre de 2006, y "7 (E Flat Version)", una toma alternativa del tema "Love Symbol" que se grabó el 9 de agosto de 1992.

Como si fuera poco, el público también pudo disfrutar de algunas charlas y entrevistas con figuras tales como Chaka Khan, Chuck D y Doug E. Fresh, y ver en vivo y en directo presentaciones de bandas y artistas allegados al fallecido músico como Sounds Of Blackness, Stokley Williams de Mint Condition y D-Nice, informó IndieHoy.