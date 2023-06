Kobra Khan, la figura de acción nacional por la que los coleccionistas pagan hasta 2000 dólares

El coleccionista sanjuanino Santiago Velasco pasó por los estudios de Canal 13 y mostró una parte de su fabulosa colección de figuras de acción de los años 80 y 90. En un viaje a la infancia de da la Generación X, ilustró sobre este tesoro de los nostálgicos que incluyen figuras como Las Torgas Ninjas, He-Man, Thundercats, Power Rangers entre otros.

Una pieza muy particular es el famoso Kobra Khan Camuflado, un personaje ficticio de la ficticio de la franquicia Masters of the Universe (creadores de He-Man) miembro de Evil Warriors, y un cruce entre un hombre y una cobra. Se trata de una versiòn fabricada en Argentina, solo en el país fue camuflado y pintado con aerógrafos y los coleccionistas pueden llegar a pagar $2000 por esta joyita.

“Esa figura es buscada internacionalmente, esto es una réplica, no es la figura original que está entre los 1500 y 2000 dólares. Es muy buscada porque sólo se fabricó en Argentina con licencia Mattel bajo la fábrica de Top Toys”, dijo el entrevistado. Esta copia puede costar entre los $25 mil y los $30 mil.

Otra de las producciones nacionales que mostro son los Guerreros del Mañana, “son figuritas muy simpáticas de plástico inflado que hizo el maestro Guillermo Zanocco y eran los Hi-Man económicos. En esa época quizás no podían nuestros papás comprar un He-man porque nunca fueron baratos. Eran como la copia Argentina de personajes de Masters of the Universe “.

