La compleja realidad de las editoriales independientes en San Juan: "Faltan espacios de formación"

El escritor y docente Damián López desde hace 16 años lleva adelante una verdadera "quijotada" en el ámbito de las editoriales independientes apoyando a los poetas con su proyecto 'elandamio'. En su paso por Canal 13 habló de la compleja realidad el sector en San Juan: "faltan espacios de formación y reflexión", expresó.

“El sector editorial es muy complejo porque abarca actores muy diferentes: imprenteros, libreros, editores, diseñadores, traductores y en algún caso autores”, dijo y agregó, “siempre es difícil articular ese tipo de miradas”.

Remarcó que en la provincia siempre se ha escrito mucho y muy bien, con granes autores reconocidos a nivel nacional, son embargo, aseguro que en el rubro hay algunos factores que no ayudan, por ejemplo: “que no haya una enseñanza formal de la historia del libro como objeto, como en la carrera de letras o la carrera de historia o en la carrera de comunicación”.

En este sentido dijo que no hay una reflexión real del libro como objeto cultural, más allá del contenido, “la mayoría de los autores dice: ‘estoy escribiendo un libro’, como si el libro el libro no fuera una construcción que implica un montón de otras cosas, en este momento estamos atravesando una problemática enorme con la fabricación de papel y eso no tiene nada que ver con la calidad del texto”.

Celebró, por otro lado que existan políticas, ‘lindas iniciativas’ como el fondo editorial de la Legislatura Provincial o la Ley de Mecenazgo donde algunos proyectos seleccionados fueron libros.

Habló además de la lógica del circuido de comercialización de los libros, que por lo general termina en el autor, “desde mi formación y desde mi postura hay que involucrar al lector, yo necesito que el libro le llegue al lector, no que me lo compre el autor”.

“Cuesta articular sobre todo en un sector en el que somos realmente pocos, hay muy pocas librerías, hay muy pocos vendedores de libros, el mercado del libro usados un mercado muy interesante acá en San Juan pero también son pocos. Imprenteros prácticamente no hay, salvo los que imprimen artesanalmente para su propio proyecto”, se explayó.

Finalmente insistió en la escasez de ámbitos que puedan acercar posiciones entre las diferentes expresiones, “no hay como muchos espacios de reflexión donde nos podamos encontrar y no solo manifestar inquietudes, sino también formarnos”.