Netflix presenta el documental del dúo Wham!

La plataforma de la N roja, acaba de estrenar el primer tráiler del documental titulado Wham! y que cuenta la historia del dúo pop integrado por George Michael y Andrew Ridgeley.

Esta compilación de episodios dirigido por Chris Smith -responsable de films como Jim and Andy y Fyre: la fiesta más exclusiva que nunca sucedió- relatará los comienzos de la banda, desde el vínculo de amistad de los dos músicos, la formación del proyecto y la explosión en todo el mundo con grandes hits como “Wake Me Up Before You Go Go”, “Last Christmas” y muchos más, informó IndieHoy.

La fecha de estreno está fijada para el próximo 5 de julio y desde la sinopsis adelantan: "Con acceso sin precedentes al archivo personal de George y Andrew, que cuenta con imágenes nunca vistas y entrevistas inéditas, Wham! relata, en sus propias palabras, esos increíbles cuatro años que marcaron el recorrido desde su amistad en la escuela hasta la cima del éxito".

Un tema resaltado en el documental es el de la liberación de identidad de Michael, quien se presentó como ícono de la música pop y también de la cultura gay.

Este documental se suma al gran número de documentales de música que dispone Netflix como Rocanrol Cowboys -sobre la historia de Ratones Paranoicos-, Homecoming -que retrata la preparación de uno de los shows más importantes de la carrera de Beyoncé- y Miss Americana -que cuenta con testimonios en primera persona de Taylor Swift sobre una de las crisis más fuertes de su carrera.