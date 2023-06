Fausto Méndez: “Seguir pisando fuerte para marcar el sendero de la música”

Nuevamente un joven talento sanjuanino con proyección internacional, llega a la columna de “Artistas en Vanguardia” de Diario 13 San Juan.

Fausto Méndez, con tan solo 21 años y nacido en cuna de artistas, conquista con su voz y su música. Su interés y curiosidad lo llevaron a dejar San Juan para conocer más del arte y las tendencias del mundo.

En el comienzo de la entrevista, el músico se presentó a sí mismo y dijo: “Soy El Laberinto de Fausto, nieto del Folclore Cuyano, hijo del rock, transcurriendo la canción y la electrónica, todo reflejado en la sensibilidad de la creación y la conjunción de los distintos géneros que fue abarcando mi proyecto como músico. Artista y Productor Musical sanjuanino”, aseguró Fausto.

A la música es a quien le dedico la mayor parte de mi tiempo, y sé que, con la constancia, el soñar y proyectar, se van originando los resultados, el camino del laberinto se va formando.

Luego sumó: “Puedo definirme en palabras concretas que hoy en día es como puedo percibirme: Voz, Descubrimiento, Mutante, Sensible y Venturoso. Mi voz, mi vida, aquella que tiene el poder de transmitir las creaciones que aterrizan en este mundo”, detalló.

“Estoy en una etapa que todo lo siento a flor de piel; siendo una persona muy receptiva, el descubrimiento da lugar a una constante mutación, me veo abierto al encuentro de la novedad en mi vida; invitame un plan, yo me prendo; venturoso y alegre como el mismo nombre ´Fausto´, que te lo cuenta con su significado. Quizás sea algo de mi personalidad que me atrae mucho”, expresó el productor.

“La transparencia no es algo que se destaca en mi esencia, pero se vuelve algo hermosamente contradictorio al momento de tener que desnudar mi alma al cantarte una canción”.

Acerca de sus comienzos en la música, Fausto dijo: “Fue a los 8 años, mis padres Alejandro Méndez y Fernanda Lloveras a quienes les agradezco de por vida la inserción a este mundo mágico de la música, me mandaron a una academia, arranqué con Mario Zaguirre, pionero del Folclore Cuyano, al igual que mis abuelos Pepe Lloveras y Marta Gómez Cornejo formando en su época un conjunto de ensueño llamado ´Los Manantiales´. De ahí nace la pasión por la música, las raíces de una graciosa familia que va conduciendo esa energía de generación en generación y, que así va a seguir sucediendo, porque la música es el lenguaje universal, del alma”.

Las influencias no definen a un artista, pero lo cruzan de tal manera que sirven, en distinta medida, para creaciones futuras: “La motivación surge de mis amistades, la gente con la que acoplo, aquellos que me hacen llevar la vida como pompa, a los cuales les agradezco de corazón. Y referentes, hablando musicalmente, una banda que me ha estado volando la peluca, Parcels, fuaaaaa... con el estreno de Live Vol.1, me hicieron conectar, descubriendo el mundo Funky, donde todo se torna divertido”.

“Desde chico, entablando una amistad con la electrónica, fue cuando vi la película ´Música, Amigos y Fiesta´, propulsora de mi fascinación con este lado de la música. Hoy en día me veo reflejado en un gran artista como lo es Juan Hansen, realizar Live Set, haciendo bailar a la gente y llegarles por otro lado distinto al de la canción. El Live Set se tornó a la conjunción perfecta de realizar mi pasión con esta diversión que constantemente busco en la vida”, dijo Fausto a Diario 13 San Juan.

La pandemia nos sorprendió y encerró a todos sin la posibilidad de comprender lo que realmente sucedía. En este contexto Fausto escribió la canción “Pájaro Libre” y sobre esa experiencia recordó: “Fue la primera producción que realicé, abriéndose a la vida en plena época de pandemia, yo contagiado en mi pieza encerrado, improvisando, tocando la guitarra y veo por la ventana a ese tal Pájaro Libre, que me llegó con un mensaje tan fuerte, mostrándome la libertad en su máxima expresión y pude poner ese sentimiento en la canción”, recordó.

Nadie puede negar que, en San Juan, el talento musical y los artistas emergentes sorprenden y, en este sentido, el músico habló de los artistas a quienes admira: “Escucho mucha música de colegas y amigos sanjuaninos, uno de ellos son los Mazunte con sus canciones y letras del universo que curan cualquier grieta del corazón; y otro es Solo Juan, quien veo y siento que está despegando con sus producciones, llevando su carrera para Buenos Aires y al mundo, a quien le deseo todos los éxitos. Echega presentándose en mi vida y proponiéndome ser el guitarrista de su banda, el cual fue un impulsor nato en la carrera musical que estoy realizando, y de esa manera se fue formando una amistad en la que predominaba la ayuda mutua, tanto musical como emocional, apoyándonos en todo desde el primer momento. Aprovecho para contar que el 22/06, sale ´Ultravioleta´ de Echega feat. El Laberinto de Fausto, un single que formará parte de su próximo disco que se viene con todo. Lo podrán encontrar en todas las plataformas digitales y en nuestros canales”, adelantó Fausto sobre la canción con la reconocida artista.

Desde España, el artista contó en qué trabaja actualmente: “Me encuentro en pleno desarrollo de ´El Laberinto de Fausto´ y siento que es infinito lo que puedo aprender de él, es un proceso largo, hay que saber llevarlo con la calma, me encuentro en su trabajo constante para que pueda recibir al oyente de la mejor manera posible; y sí, es el proyecto en el que quiero basar mi vida y poder afrontarla y apoyarme en él”.

Acerca de su viaje el músico comentó: “Es un viaje familiar bastante peculiar, el cual me está enseñando y preparando para lo que se viene, Canarias descanso dos meses de puro goce y conocer lugares extraordinarios. Ahora transitando un mes en Barcelona con mi hermano, gran compañero de viaje, conociendo la movida europea en la que uno se imagina a futuro”, reconoció.

Recordando sus comienzos en San Juan y de la posibilidad de vivir en la provincia de la música, Fausto explicó: “De las tocaditas en los bares que más como algo monetario, lo veía de una manera de estar haciendo lo que impulsaba mi ser, todavía no me vi expuesto a depender de mis ganancias al cien por ciento, y siento que estoy realizando el camino correcto para poder insertarme a la vida autónoma de la mejor manera”.

Casi al final de la entrevista, el músico aseguró tener muchos proyectos en mente: “El principal es llevar una vida sana para siempre poder estar siempre óptimo en los planes que me gusta gastar mi energía, esa que se transmite solo gastándola. -´Quien me encuentre la tendrá´ dice el estribo de ´Energía´ primer single del Laberinto”, comentó.

Luego agregó: “Por el lado de mi proyecto musical, sueño con poder vivir de ello; a la música es a quien le dedico la mayor parte de mi tiempo, y sé que, con la constancia, el soñar y proyectar, se van originando los resultados, el camino del laberinto se va formando. Actualmente estoy terminando el último año de la Carrera de Producción Musical, a lo que quiero dedicar mi vida; el estudio de música, el sonido sintético a generar, la vibración de las frecuencias en todo el cuerpo... Seguir pisando fuerte para marcar el sendero de la música, enfocado en la canción, el beat y el f|a|k|i|n markenting", cerró.

