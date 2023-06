El poema para una hija de un autor santafesino que llegó a una editorial sanjuanina

El poema para una hija de un autor santafesino llegó a una editorial de San Juan. Desde hace 16 años 'elandamio' viene apoyando a los escritores de este género y en su paso por Canal 13, el escritor y docente a cargo de este proyecto, Damián López, dejó un texto de Mariano Peralta, autor de Las Casas, uno de los siete ejemplares de la nueva colección

“Una poesía hermosa”, expresó. “Realmente no habría forma de que él llegara acá si no fuera a través de estos esfuerzos y también de la confianza de él, de no ir a publicar a Buenos Aires sino y apostar por un proyecto independiente de otra provincia”, agregó López.

Una caricia especial en este domingo18 de junio, el día en que se festeja el Día del Padre:

“Agarrate fuerte”, repite mi hija mientras la empujo en la hamaca. Su juego es cada vez más exigente, pero depende de mí. En poco tiempo aprenderá ese vaivén del cuerpo que le permitirá prescindir de su padre. Ella tal vez no lo perciba, pero soy feliz en cada empujoncito porque puede ser el último, porque voy a vivir en el envión.

El trabajo cuenta con una línea de trabajo que conecta lo visual en las estéticas de las tapas y contratapas y también conecta a los escritores de todo el país entre sí. “El catálogo se construye desde una desde una forma de entender la literatura no es el que llega primero o el que tiene la plata”, aseguró.

“Son libros que yo pude publicar con un subsidio del Programa de Fomento al sector del libro de Cultura Nación, la verdad fue una ayuda enorme el año pasado”. Estos han tenido buena recepción en mercados culturales y ferias de todo el país.

Para lo que viene, una nueva entrega de diez libros de una selección de 80 ejemplares de Latinoamérica, que esperan ver la luz antes de fin de año.