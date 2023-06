Echega lanzó "Ultravioleta" junto a El Laberinto de Fausto

Este jueves, finalmente Echega estrenó "Ultravioleta", la canción que la artista local anticipó en sus redes sociales desde hace algunas semanas.

Junto a Fausto Méndez, de El Laberinto de Fausto, la canción ya puede escucharse en las plataformas musicales desde las cero horas de este 22 de junio.

En contacto con Diario 13 San Juan, Echega comentó: "Ultravioleta nació en julio de hace dos años, en Chapadmalal en un tipo retiro musical que hubo en donde participaron varios artistas que admiro mucho. Era un encuentro de 12 artistas de cinco días súper intensos en donde nos dieron clases de canto, de teatro, de producción, un taller de escritura y hasta hicimos un ensamble y tocamos. Tuvimos meditaciones y fue todo muy profundo e intenso", comenzó diciendo la artista.

Luego agregó: "Esa experiencia me llevó a un despertar que tuve y de ahí surgió Ultravioleta y la traje a mi productor Juanchi Casas (Solo Juan) que junto a Ariel Luna que es mi otro productor la comenzamos a trabajar. En ese momento estaba tocando con Fausto Méndez y le pedí que hiciera una parte de la letra, que hiciera una colaboración y se re copó. Fausto es familia porque siempre me he sentido muy a gusto con él, musicalmente y humanamente hablando", aseguró la artista.

"Estuvimos de a poco construyendo la canción, cada uno en lo suyo desde lo musical y lo artístico. Fuimos cocinando todo a fuego lento, porque fueron dos años de laburo, de procesar y madurar esta canción. Muy feliz porque siento que esta canción tiene mucho amor, tiene mucha magia, energías de otro lugar, de otra frecuencia con la que sintonicé y elegí quedarme porque, desde ese día fue como un portal, se me abrieron puertas a varias cuestiones y fue todo muy satisfactorio descubrir mi poder interno".

"Esta canción la veo como muy enérgica, como muy fuerte y poderosa y eso me encanta", expresó emocionada la cantante sanjuanina.

A través de sus redes sociales, Echega detalló quienes participaron del proyecto: "Ultravioleta empieza diciendo acaso vuelo? Es que volaba… @crossfitcreativo fue una experiencia espectacular, me despertó, me elevó, pude mirarme desde otra perspectiva, volví a creer en la magia. Rodeada de artistas talentosos e inspiradores. Llena de amor. Volví a conectar con mi niña interior. Qué importante es creer y jugar, pero sobre todo soñar. Hasta la piel se siente distinta vibrando en amor, confiando y entregando el alma a la música, a la creación. Me encontré, no dudé, era yo y no estaba sola. Y así nació esta hermosa canción. Un día caí a la casa de @solojuanxx con una maqueta y empezamos a trabajarla junto a @arielnicolasluna . Igual faltaba algo, así que invite a @fausmendez9 a colaborar con la cancion, quedo hermosa. Llamamos a @jvancrvz para que se grabe mansas batas en @asecas_studio, donde también grabamos las voces. Amo Ultravioleta, amo fuerte, tiene mucho amor, pero mucho".

"Mis agradecimientos a @jajile @franciscaylosexploradores @chacalempa @nicolasbtesh @joacovitola @cuqui______ @agustin.butler quienes aportaron mucho amor y magia a Ultravioleta. La genia de @marinafages que con su ilustración hermosa me dio un empujoncito tierno hacia el arte de tapa gracias!! Gracias a @adriansalasabrego el mejor diseñador y amigo que se puede tener, hermosa portada y a @yorkermp por mezclar y masterizar este trabajo. Gracias a todas las personas que creyeron en Ultravioleta no puedo más de felicidad".