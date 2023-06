Tutto, el muralista chileno que se inmortalizó en las paredes de San Juan

Conocido en el ambiente artístico sanjuanino por su música, el trasandino, Alexis Baetancourt, se introdujo en el mundo de la pintura urbana con la llagada de la cultura del hip hop a Chile. Con su arribo a la provincia trajo su bagaje artístico, grabo discos es hizo colaboraciones y abrió su estudio para tatuar, pero también dejó su marca personal en las paredes de San Juan.

En su paso por Canal 13, habló de esta faceta, de la militancia a través del dibujo, de los colores y de sus personajes. "Empezó un poco más antes en la pared que la música, era más fácil salir a pintar que tener un instrumento", dijo y agregó, "de dónde vengo, Santiago de Chile, la cultura del hip hop ya había entrado, entramos por ahí a la pintura, a salir a rayar luego grafitear”.

Sin embargo, su militancia en la nueva izquierda, en Podemos, fue el desencadenante de una pasión y de un propósito: hacer que las paredes hablen. “Retomamos esa estética muralista de la brigada Ramona Parra y estuvimos pintando con gente de la brigada. Después me puse a pintar por diversión en el barrio y por otros lugares, luego me vine para acá”.

Distanciado de la actividad en San Juan, llegó su oportunidad con las convocatorias el Maaanso encuentro nacional de murales para volver a pintar, lo que incluso, terminó siendo una salida laboral en la pandemia, cuando no se permitían los eventos artísticos ni tatuar por el distanciamiento social.

Su preferencia son los retratos, rostros arrugados y manos ajadas, pero no cualquiera, “ancianidades y pueblos originarios básicamente, esos son rostros poderosos que me llaman mucho la atención, la paleta de colores, no solo del rostro sino lo que acompaña ya sea paisaje o la ropa”.

Consejos para quienes quieren comenzar con el muralismo y el trabajo que más le gusto hacer y que al poco tiempo fue borrado en los siguientes videos.

https://youtu.be/1L9fOVSp5ZY