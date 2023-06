Daño Vertical, de homenajear al Rey Pelusa al esfuerzo por el primer disco

Hasta el momento en las plataformas musicales y de videos solo hay tres canciones con lyrics de esta banda. Se trata de Daño Vertical. Este proyecto el cual está conformado por un cuarteto de músicos locales (uno sanjuanino por adopción porque nació en Mar del Plata) tiene un groso repertorio de 40 canciones (no todas están terminadas). Mucho material siendo que recién en agosto de este 2023 cumplen los dos años de existencia.

Los pibes se juntaron a zapar por congeniar gustos musicales. Compartir experiencias sonoras con alto volumen era la lógica de esos primeros días. Luego se dieron cuenta que debían ser una banda y llegó el nombre: Daño Vertical, que según le contó a Canal 13 su cantante y compositor, Matías Ibazeta, así le pusieron porque su producción propia es como una bitácora de momentos bisagras de la vida. ‘Nuestras creaciones hablan de esas experiencias que te llevan a crecer como ser humano, y que después se hacen canciones. Muchas de ellas nacen entre medio de una cerveza y charla’, contó el frotman.

Ese amplio repertorio de temas, que consta de unas 40 es su tesoro, y es quizás por eso que no quieren develar del todo su material. Hasta el momento en su estudio casero registraron y sacaron a la luz tres temas: un cover de una conocida canción de cuarteto, ‘Volviendo al ruedo’ y ‘Hagamos un alto’. Al momento de conceder esta entrevista, tenían en boxes, listas para salir tres canciones las cuales, como las anteriores serán parte del primer laburo discográfico de la banda. ‘No sabemos cómo las vamos a dar a conocer, si una y después las otras dos, o primero dos o las tres juntas, pero están ahí’, explica Ibazeta orgulloso del arduo y agotador trabajo de grabar en un estudio casero y no siempre con los mismos tiempos, en cuanto a cantidad y calidad.

De a poco van corriendo el telón de lo que será ‘Desde Cero’, su primer disco que tendrá 12 canciones de las cuales ya revelaron 2 o 3 (todavía no se definen si pondrán el cover), y que verá la luz entre septiembre y octubre de este año. Justamente el nombre de su primer larga duración es el de uno de los temas que lo integran y habla de ellos, de la banda.

'Lo que apunta este disco es mostrar todo lo que es la fuerza de la banda, y mostrar un variette de todo lo que podemos hacer. No queremos dejar fuera de lugar en este disco, para que en el segundo disco nos digan che cambiaron mucho, y tal vez no es que cambiamos mucho, sino que no lo habíamos mostrado antes’, deja en claro el encargado de todas las letras.

En este primer disco los Daño Vertical quieren dejar bien claro que vienen para quedarse en la escena y que su amplitud para hacerse de ritmos es grande, por lo que no se limitan. El frotman también señaló que entre las 12 canciones elegidas estará ‘Cuenta Gotas’ que habla de su vuelta a la música, de volver a intentarlo, pero también (no reveló el nombre, quizás adrede) unas de las primeras canciones que compuso.

Gotas de Miel: el homenaje al Rey Pelusa que surgió como respuesta a una tamaña nostalgia:

Además de las dos canciones propias que ya sacaron a la luz, Daño Vertical cuenta con ‘Gotas de Miel’, una versión de este éxito cuartetero del músico y compositor Rey Pelusa. A propósito de esto, Matías relató: 'La elección de la canción fue por una nostalgia mía. Yo soy de Mar de la Plata, llegué a San Juan más o menos a los diez años a quedarme, pero todas las vacaciones venían acá. Por lo que yo me crie en las vacaciones de acá, y en muchas fiestas familiares había mucho cuarteto, y esa canción siempre me pareció bonita. Y por eso quise remontarme a esa nostalgia y hacer algo con ella, y un día jodiendo con los chicos salió esta versión y me dijeron y si la tocamos en un show'

El cantante contó que cuando la hicieron la primera vez en vivo ‘la respuesta fue instantánea’. En ese mar de personas a las que les gustó había quiénes la conocían, como quiénes no, y hasta los que no la conocían y creyeron (o creen) que es de su autoría. 'Es un homenaje que le hacemos al Rey Pelusa, un homenaje a la nostalgia', precisó Matías satisfecho por la versión y por el presente y futuro que visualiza para su banda: Daño Vertical.

Ficha Técnica de Daño Vertical:

Bajo: Grego Luque

Batería: Ezequiel ‘El Pity’ Peña

Primera Guitarra: Maxi Cuello

Cantante, compositor y segunda guitarra: Matias Ibazeta