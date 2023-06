Seba Bustos, talentoso sanjuanino que brilla en el Ballet del Teatro Colón

Los sanjuaninos son conocidos por su talento. En el abanico hay músicos, artistas, académicos y demás. Pero hay uno que destaca. Se trata de Sebastián Bustos. El joven local desde hace unos años esta en Buenos Aires e integra el prestigioso Ballet estable del Teatro Colón. El joven, confesó sus secretos en Diario 13.

Sebastián demostró una pasión desbordante por el ballet, encontrando en cada movimiento una forma de expresión única. Su dedicación y disciplina lo llevaron a perfeccionarse en reconocidas academias de danza. Su camino fue nada facil pero llegó a triunfar en uno de los escenarios más emblemáticos del país.

El sanjuanino es parte del Ballet Estable del Teatro Colón, uno de los máximos referentes de la danza clásica en nuestro país y a nivel internacional. Este logro representa el reconocimiento a su talento y esfuerzo.

Noticias Relacionadas Boca estrena tridente ofensivo para enfrentar a Colón

En un mano a mano, el joven dio a conocer como inicio su pasión, y sus metas.

¿Siempre te quisiste dedicar a la danza ?

De chico no tenía pensado hacer danza, recién a los 12 años arranque a bailar folklore por mi prima que la vi bailar en un show y me encanto, a partir de ahí despertó mi pasión por bailar y a los 15 comencé con el ballet.



¿Hace cuánto te fuiste de San Juan para cumplir tu sueño?

Ya van a ser 8 años que me fui de San Juan dejando a mi familia y amigos, en 2015 estuve becado en la Fábrica de Arte de Maximiliano Guerra y ese año audicioné para el Instituto superior de arte del Teatro Colon y me egrese en 2019. Ese año entre al cuerpo del Ballet Estable del teatro por un concurso abierto, lo cual fue un logro para mi que jamás pensé que iba a pasar.



¿Cuáles fueron los mayores obstáculos en tu carrera?

No se si cuenta como obstáculo pero creo que las condiciones físicas para el ballet, me tuve que esforzar mucho por conseguir todo, más elongación más empeines más físico, más seguridad también. Hasta el día de hoy lo sigo haciendo, me entreno todos los días y siempre se puede mejorar un poco más.



¿Qué se siente ser parte del elenco estable del Colón?

Me siento un privilegiado de la vida, me acuerdo que en un viaje con mi mamá en 2014 a Buenos Aires, cuando vine por una semana a la fundación de Julio Bocca, pasamos por el colon la miré y me dije “algún día voy a bailar acá ma” .Así que es una felicidad enorme permanecer en la compañía y en este teatro hermoso .



¿Cuál es tu meta hoy ?

Mi meta ahora es ser solista de la compañía, pero aún me tengo que esforzar mucho más para eso.