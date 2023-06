"Desbocados" vuelve a las tablas durante julio

Nuevamente y en la previa de las vacaciones de invierno, el elenco Inefalbles comunicó en sus redes sociales su regreso a las tablas con la exitosa obra "Desbocados".

La obra dirigida por Benjamín Morán, podrá disfrutarse el 9 de julio, a las 21.30 en LA SALA de Ensayos y Puestas Escénicas en el Fin de Temporada.

Con la actuación de Florencia Castro, Simón Molina y Benjamín Morán, la sinopsis de la puesta explica: "Luego de convivir con culpa y frustración, cualquier persona es arrinconada a desesperarse, buscando un punto de fuga aparece el tango, como un salvataje de ayuda a lidiar por momentos con malos ratos, callando esas voces que inevitablemente se está predispuesto a escuchar, recordando heridas que aún no sanan, memorias que ya no son y verdades que no se desean escuchar. A través de la danza, la oscuridad y la locura, se encuentra una excusa para lidiar con lo real para convivir con la bestia que nos habita, quizá una nueva forma de libertad".

Las entradas anticipadas ya pueden conseguirse ingresando a las redes sociales del elenco y la sala en donde se presentarán.