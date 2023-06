'La escritora que nadie espera' confesó que se inspira de la tristeza

Agustina Iglesias es una argentina que escribió uno de los libros más leídos por la comunidad Bookstagram. Ella desde pequeña siempre se interesó por los libros, a tal punto que quiso escribir sus propias historias. La joven charló en exclusiva con Diario 13 y comentó todos sus secretos.

Agustina no es solo una escritora, sino que tiene una larga carrera de Diseño. En sus idas y vueltas por las diferentes expresiones artísticas, redescubrió que su verdadera pasión es la escritura y la creación de nuevos universos. Luego de escribir varias novelas cortas, esta es la primera obra que cuenta con varios tomos, lo que ayudó a que se decidiera a publicarla. Su último libro Los Cuerpos expresan la posicionan como la promesa en la literatura.

Mano a mano con Agustina Iglesias



¿Qué te inspira a la hora de escribir?

En un principio, porque escribo desde los 15 años, mi inspiración se basaba en alguna tristeza, angustia o nostalgia respecto a alguna situación en particular, permitiéndome crear personajes que pudieran sobrellevar estos percances y que, a su vez, los pudieran resolver de una forma diferente al que usaríamos el común de las personas.

Sin embargo, hoy en día, mi inspiración está anclada en los momentos, esos pequeños instantes de la vida, en donde una mirada cruzada con alguien en la calle, el rose sin querer de las manos con un desconocido, o el ver a una persona cantando mientras escucha música con sus auriculares, pueden ayudarme a crear historias que, quizá, no sucedan o tal vez sí y me doy el permiso de poder crearlas a través de la escritura.

¿El libro esconde algo que hubieras querido vivir?

“Los Cuerpos Expresan” ya contiene parte de algunas de mis vivencias y experiencias, y el haberlas explayado, un poco también me ayudó a sobrellevarlas y crecer aprendiendo de ellas.

Por otro lado, un elemento importante de mi novela que sí me hubiera gustado experimentar, es el hecho de querer haber tenido o conocido a personas que tuvieran una banda, que toquen un instrumento o que compartan mi gusto musical ya que dentro de mi entorno cercano soy la única que escucha rock.

¿Qué tiene Gabriel de vos?

Sinceramente, Gabriel es el personajes que menos tiene de mí; en parte, es todo lo que no soy y todo lo que me gustaría ser con ese exceso de inocencia y bondad. Todos los personajes tienen algo de mí, pero me atrajo mucho más el salir de mi zona de confort y crear a alguien que fuera casi un opuesto a mi personalidad.

¿Cuál es el género que más te sienta cómodo?

A pesar de que todo lo relacionado al amor, el romance y la comedia dentro del mundo cinematográfico y musical, y que a mí me genere rechazo, contradictoriamente es el género con el que más me siento cómoda a la hora de escribir. Me es muy reconfortante el explayarme en este estilo, porque no sólo lo veo desde el lado de una pareja, sino también desde la amistad, la familia. Me atrae el romanticismo respecto a lo descriptivo, las sensaciones, los pensamientos que pueden tener los personajes, el ir y venir respecto a sus decisiones, ir más allá de una relación de besos y abrazos, siento que ayuda a crecer y a ver las cosas desde otro punto de vista y por eso, este género literario me es muy apasionante.

¿Cómo te describirías como escritora?

Honestamente, me considero la escritora que nadie espera. Soy muy versátil en mis gustos, mis inspiraciones y me es apasionante siempre hacer algo distinto. Me gusta crear mis propios retos y salirme de mi zona de confort. No soy de tener referencias de otros escritores, puedo decir que me atrae el género romántico pero no conozco sus nombres o todas sus obras.

A mí me gusta ser libre, no encasillarme, soy muy autodidacta y muy apasionada cuando tengo una idea y se me presenta la inspiración de un universo del que quiero escribir.

¿Estas planificando algún nuevo proyecto literario?

“Los Cuerpos Expresan cuenta con cinco tomos: “¿Cómo pasó?”, “Dónde comenzó?”, “Qué sucedió?”, “¿Cuándo terminó?” y “¿Quién fue?”. Ya los tengo a todos escritos y pasado a la PC (porque me gusta escribir a mano, en un cuaderno A5 y con pluma). Sólo queda su futura publicación y que las personas lo puedan disfrutar tanto o más a como yo lo viví mientras los escribía.

Sipnosis

Gabriel, un tímido muchacho hipster, conocerá de forma precipitada a Débora, una chica muy agradable y directa, que le presentará a nuevos amigos que tocan música. Iniciarán una relación de forma acelerada, que cambiará las rutinas a las que Gabriel estaba acostumbrado y con las que se sentía seguro.

Gabriel se unirá a la banda, ejercerá su profesión como fotógrafo oficial de esos chicos rockeros, pondrá su cuota de community manager, aportando creatividad, a tal punto que estos muchachos lo incluirán no solo como su creador de contenido, sino también como su amigo, y se unirá a ellos en su crecimiento artístico.

A medida que se conozcan mejor, descubrirá las interrelaciones que ocultaban los integrantes de la banda en sus vínculos de amistad, amor y rencor, lo que hará que Gabriel tenga esa necesidad de interceder y de querer ayudar a arreglar los problemas.

¿Saldrá herido? ¿Podrá integrar su aburrida vida con estos personajes tan interesantes? ¿Podrá sobrevivir a esta nueva relación? ¿Manejar su ansiedad? ¿Permanecer en la banda? ¿Sobrellevar a sus nuevos amigos y el pasado del grupo? ¿O se sentirá sobrepasado por todo lo ocurrido tanto a su alrededor como en el interior de su cuerpo?