Jorge Fuentes: "El canto es lo que somos y privarse de eso, es privarse de lo que somos"

En su visita al estudio de Canal 13, el Director Gral. de Coros de niños de la UNSJ, Jorge Fuentes brindó su opinión acerca de la necesidad que tenemos los seres humanos de expresarnos. En este sentido, aseguró que no importan los géneros musicales cuando se trata de abrir nuestra voz para transmitir lo que sentimos.

"El canto es lo que somos y privarse de eso es privarse de lo que somos. Entonces dejemos de pensar que no podemos porque tuvimos una mala experiencia de chicos o de grandes. Tal vez hay alguien que perdonar, hay algo que debemos reflexionar y si te da paz. Si sos religioso canta un salmo o lo que sea de tu religión. Si te da paz cantar AC/DC, cantalo pero no tengamos en la cabeza que eso no nos pertenece a nosotros", expresó Fuentes.

Por otro lado, aseguró que para él, desde su perspectiva como especialista en música, los géneros musicales no deberían ser cuestionados. Sino que, la música es universal, un arte que acompaña a los hombres y mujeres desde sus primeros pasos en este mundo. Él comentó.

"La música es música, nos dejemos de tonteras y es una expresión del ser humano que viene desde su nacimiento. La música nos ha acompañado como seres desde siempre ¿por qué privarnos de eso?", señaló el director.

También, compartió a Canal 13 la anécdota que una profesora de música le comentó en una ocasión. Ella iba en camino al Auditorio Juan Victoria y el taxista que la llevaba en su vehículo le dijo algo que la sorprendió. En medio de la conversación, el hombre le confesó que nunca había asistido al auditorio, porque ese lugar era para "otro tipo de gente". A lo que Fuentes expresó: "Los conciertos del Auditorio son gratis".

Finalmente, dejo un mensaje para la comunidad sanjuanina acerca de lo que significan los coros, en cualquiera de sus formas: niños, jóvenes, de adultos mayores, entre otros. Y anunció el próximo concierto de ADICORA.

"El 29 de junio es un concierto muy importante, porque primero lo organiza una asociación sin fines de lucro, que es ADICORA. Vayan a ese concierto, en el Auditorio Juan Victoria a las 21, Tiene un bono contribución de 500 pesos, para apoyar a la asociación, para organizar cursos y talleres, entre otras cosas. Y quiero animar a la gente a que canten y a vivir esta actividad, tal vez no lo hiciste nunca en tu vida, pero hay coros para personas que no cantaron nunca en su vida, hay grupos con mas experiencia y ninguno de ellos es mejor que otro. Y el canto coral es para disfrutarlo, para uno mismo y para atesorarlo en el corazón", concluyó Fuentes.