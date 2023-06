Música, emoción y sorpresas en el tributo a Fito Páez

Este 1 de junio, un grupo de músicos locales influenciados por Fito Páez se reunieron para recordar los temas del rosarino en un show que agotó entradas.

En el escenario del Cine Teatro Municipal, los artistas celebraron al músico que marcó generaciones y hoy es tendencia en las redes y el streaming por su serie en Netflix y por la celebración de los 30 años del disco "El Amor después del Amor".

"Fue una fiesta el debut del show sobre Fito Páez" comenzó diciendo Alejandro Segovia y luego agregó: "Hace un tiempo, hablando con Lucio (Flores) y hablamos que de tanto consumir, tocar, escuchar, cantar los temas de Fito, nunca habíamos hecho un tributo y entonces, aprovechando la oportunidad que da la serie de Netflix que puso nuevamente la música de Páez, creamos este espectáculo... nos tildaron de oportunistas y lo reconocemos pero en el buen sentido de la palabra, de sacarnos las ganas y realizar un tributo como Dios manda a un tipo que nos hizo la banda sonora de nuestra juventud, de nuestra adolescencia y fue nuestro leivmotiv junto con Charly para terminar haciendo lo que hicimos de nuestra visa", aseguró el músico.

"Los músicos que participan de esta idea, además de ser excelentes, disfrutan de esta iniciativa porque estamos haciendo un homenaje y celebrando la música de Fito y a todos nos copa. El espectáculo está planteado con una cierta cronología, la suma de videos, reportajes y contamos cómo fue la llegada de Fito a nuestras vidas y cómo nos atravesó en su momento desde la época que le hacía los temas a Baglietto hasta le llegada del disco ´El Amor después del amor´", aseguró Segovia.

Además de la excelencia musical de la puesta, una gran sorpresa en el Cine Teatro Municipal, fue la participación de Emi Voiro y su regreso a los escenarios luego de su accidente en moto. En contacto con Diario 13 San Juan, el también actor comentó: "Hace algunas semanas me escribió el Ale (Segovia), diciendo que tenía que estar que no sabía cómo, pero que estaban a disposición de ayudarme. Yo pensé dos segundos y les dije que sí, sin saber bien si lo haría con la silla de ruedas, con las muletas o cómo, pero bueno, sabía que no me lo podía perder porque, este show, es la banda sonora y la inspiración de toda mí vida, imagínate", comentó Emi.

El equipo integrado por Alejandro Segovia, Lucio Flores, Pablo Barbera, Hugo Figueroa, Emanuel Rodríguez, Leonardo Quiroga y Melisa Quiroga. Como invitados participaron Emiliano Voiro, Franco Silva, Jeidi Flores, Francisco Segovia, Luciano Gutiérrez.

Para el segundo show, que será el 23 de junio en el Cine Teatro Municipal, y ya se encuentran a la venta las entradas anticipadas que pueden conseguirse ingresando al siguiente link.