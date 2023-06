'Fresh' el tema del sanjuanino Mattius que la rompe en YouTube

En la provincia de San Juan hay talento musical de sobra. Prácticamente en todos los departamentos hay decenas de artistas emergentes que hacen un enorme sacrificio para lograr el sueño de vivir de la música. En esta situación se encuentra Mattius, un cantante local que el pasado 24 de mayo estrenó 'Fresh', un sencillo que cuenta con un videoclip grabado en Buenos Aires.

El propio sanjuanino pasó por el estudio de Canal 13 para contar como surgió la creación de esta nueva canción que ya esta disponible en todas las plataformas. Acerca de esto reveló que se trata de un tema que había comenzado a escribir sobre el 2020 y que recién durante los últimos meses le surgió el deseo de sacarlo a la luz.

'Surgió después de haber lanzado un tema que fue el primero que tuvo una cantidad de visitas alta en mi canal. El tema lo había lanzado antes con un lyric y a mi film maker le gustó, entonces quiso hacer el video. Cuando la otra canción llegó a esa cantidad de visitas (30.000 reproducciones) me sentí como borracho de poder como dice el tema. Ahí empezó a surgir la letra y toda la cuestión. El tema lo escribí literalmente hace como tres años, de ahí lo grabé como una maqueta y lo dejé tirado', expresó.

En ese contexto tanto a Mattius como a los demás miembros del grupo llamado 'Diamants Crew', integrado también por Lix Kun, Zitma y Wasabi, les surgió la posibilidad de presentarse en Buenos Aires. Ellos tenían la gran oportunidad de telonear a Franky Style, un artista muy cercano a C.R.O y Homer el Mero Mero.

'Surgió que nos íbamos a ir a Buenos Aires a telonear a Frankie Style, un artista del género, en el Teatro Broadway. Entonces dije: 'Tengo que hacerlo, este tema me está diciendo que lo haga ahora'. Lo mandé a producir al Mindz que es un productor de Foals Music. Después de eso caímos con el film maker, porque de paso de ir al show aprovechamos para grabar unos videos. Ahí salió 'Fresh' en la Ciudad de Buenos Aires', contó

La grabación del videoclip, haber podido presentarse en la gran ciudad y poder hacerlo junto a sus amigos, fue como un sueño cumplido para él. Casi nada habría podido salir mejor, parecía que todo se alineaba en su carrera musical, indicándole que ese era el camino que debía seguir.

'Fue una de las mejores experiencias que tuvo en esto de la música. Fue un cariño enorme de la gente, nos sentíamos como en otro mundo. Cuando estaba en el escenario, la verdad es que no había caído en donde estaba porque por ahí han pasado tantos artistas en ese teatro que era algo increíble. Después salimos del show por la puerta abajo y la gente cuando nos cruzaba por la calle nos decían 'La rompieron'. Yo ni me la creía que me estuvieran hablando a mi', sentenció.

Escuchá 'Fresh':