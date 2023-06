Día del Periodista: tres mujeres que no se quedan calladas

Hoy, miércoles 7 de junio se celebra en Argentina el Día del Periodista porque, en 1810 se fundó el primer número del periódico portavoz de la Revolución de Mayo, dirigido por el abogado y periodista Mariano Moreno.

Por este motivo, Diario 13 San Juan consultó a tres mujeres profesionales y reconocidas en el medio sobre su experiencia con los medios locales y punto de vista actual en este tema.

Para comenzar, Marcela Podda (Telesol Noticias Canal 5 Telesol y Buena Gente Radio 1020) aseguró: "Ser periodista es sentir que mi vocación sigue viva en el día a día . Es apostar al ´si la vas a hacer , hacela bien´ o al menos, acercarme a eso el máximo posible. Es tratar de mantener viva la curiosidad porque en mi criterio no se puede ser periodista sin esa cualidad. Es intentar amigarme con la tecnología aunque cueste. Es buscar motivos para que no se apague el fuego porque para ejercitar este oficio hay que querer hacer. En nuestra realidad provinciana rara vez están dadas todas las condiciones , por eso hay que saber convivir con lo que se tiene y sacar de ahí tu mejor versión. En un mundo donde muchos han perdido la fe y la confianza en casi todo, es un privilegio saber que del otro lado hay quiénes todavía creen en lo que uno dice y hace, o al menos saben que, aún con errores, uno actúa de buena fe, con convicción y coherencia entre la palabra y la acción. En ese camino estoy. Agradecida y andando".

Por su parte, la periodista gráfica Kuky Pérez (Tiempo de San Juan) comentó: "Es mi forma de vivir, desde que me acuerdo soy periodista, es mi forma de desarrollarme como persona, de movilizar a otros a que encuentren la verdad en medio de tantas noticias sesgadas o falsas, según mi criterio. Hoy estoy jubilada en los hechos pero no en la práctica porque sigo despuntando el vicio y escribiendo sobre los temas que me gustan, que son energía renovables, producción, minería y economía en general. Estoy aprendiendo mucho con las camadas jóvenes, de toda la movida de redes sociales, el vértigo de conocer todo ya, al instante pero también, cada día me convenzo más de la responsabilidad de los periodistas de no dejarse llevar por la ilusión de todo lo que se publica en las redes es cierto. Hay que seguir chequeando los datos, como hacíamos antes, hay que seguir chequeando la fuente, como se hacía siempre. No se puede ser objetivo en todo momento pero hay que intentarlo. Entre las desventajas de la profesión creo que en San Juan falta subir un escalón más en la profesionalización de periodistas sanjuaninos, lograr tener un consejo profesional serio y, por supuesto, mejores escalas salariales para esta profesión que está tan bastardeada en lo que a la economía se refiere".

Finalmente Dolly Rodríguez (Móvil Radio 1020) expresó: "Me siento en un momento pleno de mi trabajo, a pesar de los años que llevo ejerciéndolo siento que todos los días me levanto con la misma adrenalina que a los 18 años cuando empecé con el periodismo, con las ganas de aprender algo nuevo y renovar mi compromiso con la gente. Si me preguntas que significa en este momento de mi vida ser periodista, me siento feliz de haber elegido la profesión más hermosa del mundo. Entre los beneficios puede decir que tener contacto con la noticia en tiempo rea te permite elaborar lo que vas a contar a los oyentes. No puedo negar que con los años podes acceder a las fuentes más rápido también y sin demasiados protocolos jaja. Entre las desventajas, no sé si hay muchas...sí hace que por momentos no tengas horarios ni días fijos de trabajo, pero nada complicado. Nuestro desafío? Yo creo que en los tiempos actuales las mujeres ocupamos un lugar importante en este mundo periodístico, ya no hay diferencias. Hay muchas colegas que se destacan en su labor y eso es admirable".

FELIZ DÍA!!!