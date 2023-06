Un joven cineasta representará a San Juan en un festival internacional

Este miércoles 7 de junio y nuevamente destacando el talento local, el programa Banda Ancha, conducido por Daniel Tejada contó con la visita de un joven estudiante avanzado de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (ENERC).

Emilio Sillero fue elegido por un festival internacional para sumarse al jurado y evaluar las películas y producciones participantes: "Es el festival de cine de Guadalajara, México que tiene una modalidad de un jurado ´mezcal´, que está integrado por jóvenes invitados de distintas escuelas de cine del mundo. Estos representantes eligen a la mejor película mexicana", detalló el entrevistado.

Luego el creativo agregó: "Me enteré un lunes que desde la ENERC sede Cuyo, me habían propuesto a mí para competir con otros estudiantes nacionales para ocupar el lugar de jurado en el festival mexicano. Luego de una entrevista con el rector, conocí la noticia que me eligieron", contó Sillero.

"Es una alegría que me tengan en cuenta y que me reconozcan por muchas cosas. Antes de saber que fui el elegido, estaba contento por el hecho de ser uno de los seleccionados. Me encanta ver películas, analizarlas y debatir con otras personas sobre lo visto, sobre todo cine latinoamericano", comentó.

Sobre el proceso de selección, el joven cineasta comentó: "Desde el lunes estamos debatiendo lo visto con otros miembros del jurado y el sábado comenzó el festival que termina este viernes 9 de junio".