"Superfluo", lo nuevo de Soledad Arranz

En los últimos días, la escena local musical sumó un estreno de la mano de la música Soledad Arranz que lanzó, en todas las plataformas sociales, la canción "Superfluo".

A través de sus redes, la cantante compartió la portada de su nuevo trabajo y mencionó a quienes participaron de su nueva canción: Producción: Sun Tzu – Estudio y Sello – Facundo Marín, Mezcla y máster: Sun Tzu – Estudio y Sello – Facundo Marín. Portada Fran Paglioni.

Tiempo atrás en la columna de Mujeres Activas del Diario 13 San Juan, la artista comentó: "Soy pasional porque soy muy intensa con el arte en general, siento que es el mejor lenguaje con el que se puede manejar el mundo; soy segura con las cosas que me propongo y tengo mucha confianza en mis ideas. Me reconozco sensible al sentir demasiado las cosas que veo o me suceden, pero me gusta porque lo veo como un don para lo todo lo que me gusta generar con el arte. También soy introvertida, una ermitaña que gusta estar a solas con mis pensamientos, me ayuda a meditar. Disfruto mucho de la soledad y soy positiva porque me gusta imaginar que todo lo que voy a generar, tiene que salir lo mejor posible. Soy muy positiva en mi trabajo”.