Agus, la joven escritora que divierte reseñando y enamorando con su historia

Agus Grimm Pitch lanzó su primera novela denominada "El Teoría de Joa". Con una trama atrapante, la joven escritora comentó en Diario 13 sobre sus inicios en la literatura y como influye su perfil de influencer en su nueva carrera.

La chica oriunda de Buenos Aires esta e cursando la carrera de Comunicación Social e ingresando a la carrera de Artes de la Escritura. Ella se considera una amante de la lectura y de contar historias. Su vida dio un giro ya que hoy no solo se posiciona como una lectora, sino como escritora.

Los lectores en las redes la aclaman y no solo por su libro recién salido, sino por su modo de dar reseñas en las plataformas sociales.

Ping pong con Agus Grimm Pitch

¿Cómo nació tu amor por la literatura?

La literatura, yo diría que no hubo un momento específico donde nació, porque siempre tengo el recuerdo de que estuvo ahí. Yo leo y escribo desde muy chiquita. Entonces, siempre formó parte de mi vida, la verdad.

Empezaste siendo influencer,¿te ayuda a conectarte más con tus lectores ?

Si, totalmente. A través de mis redes, digamos, puedo hablar directamente con ellos, por mensaje o por los comentarios. Ver lo que están pensando, lo que sienten con el libro, casi que en tiempo real. Así que, diría que me ayuda un montón.



¿Cómo nació tu libro 'El Teoría de Joa'?

Yo soy una persona que siempre tiene 500 millones de ideas para escribir en la cabeza, pero de este libro en particular nació a partir de una escena de una película que se llama Confesiones de una típica adolescente, donde la protagonista de la película tiene que rescatar a un cantante súper famoso que está muy borracho y tirado entre la basura, y ella lo tiene que sacar de ahí. Y cuando yo estaba viendo esa película dije, ¡buah! qué divertido sería escribir un libro que empiece de esta manera, ¿no? Y bueno, el resto es historia.



Vos siempre diste reseñas, ¿Qué se siente ser reseñada?

Ser reseñada la verdad que me pone muy muy contenta, me hace muy feliz que hagan reseñas de mi libro. Uno puede leer un montón de libros en su vida, pero tomarte el tiempo de hacer una reseña es como ya otro nivel de compromiso con la obra. Entonces me pone muy contenta y me hace muy feliz ver que hacen reseñas del libro.



¿Cambio algo de vos pasar de ser solo lectora a escritora?

La verdad que no, porque yo siempre leí y escribí en simultáneo, así que no lo sentí como una gran diferencia.



¿Qué tiene de vos tu libro ?

Un montón de cosas. Soy muy de reflejar mis sentimientos, mis sensaciones, mis pensamientos en las cosas que escribo. Entonces, inevitablemente, todos los personajes tienen algo de mí. Y las situaciones también.

Sipnosis:

Joa y Julia viven en mundos muy diferentes. Él es una estrella de rock, el cantante de la banda más aclamada del momento. Ella vive al día y trabaja por un sueldo básico para poder pagar el alquiler del minúsculo departamento que comparte con su mejor amiga. Parecía imposible que dos caminos tan distantes se cruzaran, sin embargo, Julia nunca imaginó que iba a tener que rescatar al mismísimo Joa Keuler de la basura. Por más bizarro que parezca, esta vuelta del destino los acerca mucho más de lo que esperaban. Ambos tendrán que luchar contra su propio pasado, sus miedos e inseguridades y desaprender las teorías que tienen sobre sí mismos para aceptar que también merecen ser amados.