Raiano: “Cada vez que pienso en un show, intento ir más allá”

En el primer día de julio, llega un nuevo artista a las columnas de Diario 13 San Juan, que cuentan historias de talentosos personajes que sorprenden con su arte.

En esta oportunidad, Raiano llega para hablarnos de su música y su proyecto cultural. Desde el 2015, Gonzalo Sánchez Raiano -nombre del artista- sorprende en cada presentación en donde mezcla música, letras y artes plásticas, como un sello diferencial.

“Raiano es concepto”, comenzó diciendo el entrevistado y luego habló de sí mismo diciendo: “Soy una persona creativa, sincera y motivadora. Siento que, en el movimiento se genera mayor energía y que todo fluye a partir de ahí. Creo en la perseverancia y el ejercicio. En el desarrollo de las ideas y la inagotable búsqueda de las preguntas que abren nuevos caminos”, expresó.

Acerca de sus comienzos con la música, Raiano comentó: “Cuando era chico en casa se escuchaba muy poca música, prácticamente eran pocos discos los que habían. Algunos de música clásica, otros compilados de rock argentino y por ahí alguno en inglés”, aseguró el artista.

“Lo que sí recuerdo, que me gustó mucho y motivó a moverme fue Michael Jackson. Los espectáculos que brindaba en vivo eran una locura. Sus vestuarios, la escenografía y personajes que interactuaban, hacían que la música superase sus propios límites… eso me voló la cabeza”.

Los géneros y estilos musicales que motivaron al artista fueron los que marcaron el camino de su arte: “De adolescente comencé a escuchar punk y, por primera vez me acerqué a la guitarra. Fue en la Escuela Industrial cuando me dejé los pelos largos y me empecé a juntar con chicos que ya tenían bandas. Ellos me pasaban las notas y me regalaron un cancionero de Nirvana”, recordó Raiano.

Con un histrionismo único y una fuerte presencia escénica, el músico explicó la razón de sus puestas multidisciplinarias: “Es imprescindible remontarme a Michael Jackson. Siento que fue él quien encendió las ganas de estar en un escenario, montarlo como quiera y contar la historia que desee. A todo esto, sumarle el gran equipo de trabajo que lo acompañaba. Eso es increíble. Por eso cada vez que pienso en un show, intento ir más allá, poner a prueba la creatividad y conjugar con la economía de las ideas, porque no todos contamos con el presupuesto de Michael (risas) pero sabemos que todo es posible”, aseguró el músico.

Sobre las letras de sus canciones, Raiano dijo a Diario 13 San Juan: “Cada canción es un mundo. Creo que hay de todo entre mis composiciones. Por lo general, estoy en varios procesos creativos y lo que hago es estar atento. Sí, estoy atento al entorno que acompaña cada proceso que atravieso y me empapo en ellos para lograr estar lo más cerca posible de lo que deseo transmitir en ese momento y de lo que en sí las ideas tienen para dar”.

“En este sentido funciono como una fuente. Hago de cuenco entre lo que viene de afuera, pasa por mí y luego lo arrojo con mi impronta”, expresó sobre su proceso de creación artística.

Con mucho por hacer, Raiano aseguró estar trabajando en un nuevo disco que se grabará en agosto: “Estamos labrando una pre producción bien fina para entrar al estudio a disfrutar. Estamos a full con los ensayos, mientras vamos guionando lo que será el show con el que vamos a presentarnos en vivo”, comentó el músico sobre sus proyectos inmediatos.

Para finalizar, el artista se refirió a sus sueños al decir: “Tengo varios, pero el próximo que me gustaría cumplir es que podamos movernos por el país con nuestro show, disfrutando lo que hacemos con tanta pasión. Sabemos que hay que trabajar duro por lo que uno sueña, que hay que ser ordenados y por sobre todo conscientes de lo que estamos generando. Siento que estamos construyendo el sueño”.