Kid Shooter: el sanjuanino que cantó, produjo y masterizó su propio álbum

El pasado jueves 29 de junio se publicó en Spotify 'Ilusiones Rotas', el primer álbum de un joven artista sanjuanino. Se trata de Kid Shooter, un pibe multifacético que se encargó no sólo de interpretar las 8 canciones del disco. También se encargo de producir y masterizar cada una de ellas debido a que se trataba de un trabajo discográfica muy personal.

El propio Kid Shooter pasó por el estudio de Canal 13, para contar la historia que hay detrás de este importante estreno. El mismo contó por mucho tiempo pensó que la publicación de un conjunto de canciones era algo que debían hacer sólo los artistas consagrados. Sin embargo, sus ganas de desahogarse a través del arte lo hicieron cambiar de opinión.

'La idea de sacar un álbum fue como un requerimiento del artista. Por otra parte quería expresar algo que viví. Esas ganas se combinaron. Siempre dije que no quería sacar un álbum hasta no tener un público bien centrado. Salió por esa combinación de secuencias. Al principio iban a ser tres temas, porque estaba enfocado en lo indie únicamente. Cuando lo fui armando, fui haciendo más temas y pensé que estaría bueno que tenga 8 temas, porque el 8 tiene mucho significado para mi', expresó.

Siguiendo en la misma línea, el joven cantante reveló que todo el disco esta basado en las diferentes etapas que tuvo que atravesar para superar una complicada situación que le tocó vivir. Debido a esto, el objetivo es que las canciones sean escuchadas en el orden en que fueron publicadas para prestar atención a las letras y comprender cómo pasó todo.

'Ilusiones Rotas es por una secuencia que yo viví. Al principio para mí era una ilusión muy grande, era algo bonito. Después todo terminó con mis ilusiones rotas. Son cosas que vos creías que iban a ser re bonitas y terminaron siendo re malas. Eso es el sentido del nombre. Es bastante triste', manifestó.

De este lista de 8 sencillos, Shooter aseguró que 'Incondicional' es su favorito personal. No obstante, la que mejor recibieron los oyentes fue 'Dime', un single que tiene una historia muy particular debido a que nunca iba a ver la luz ya que no le convencía al artista.

'El más destacado es Dime, muchos me lo han dicho. Es muy raro porque literalmente no iba a salir, lo iba a descartar para siempre porque no me gustaba. Le había hecho escuchar las primeras versiones a algunas personas y me dijeron que estaba bueno así que decidí que le iba a dar una oportunidad y lo fui renovando hasta que quedó como está en el álbum', reveló.

Esa canción una repercusión tan grande respecto a los demás, que no sólo tendrá su propio videoclip sino que se realizará una nueva versión. Kid Shooter grabará una suerte de remix junto con Sexta, otro artista de la provincia de San Juan, y la banda de rock con la que se presenta en escenarios. Esta será la primera colaboración que se desprenderá del álbum, ya que las 8 canciones están interpretadas únicamente por él.

'La única persona que está en el álbum, que me ayuda con las guitarras, con los solos y algunos arreglos es Santiago Storti. Es un chabón de Corrientes que toca la guitarra increíble. Yo produje todas las canciones del principio hasta el final, me rompí la cabeza, pero quedó bastante bien. Esto es algo interesante de contar, que los géneros están también inspirados en emociones. Lo que te podés encontrar es primero rock indie, también tenés por otro lado un rock más pop y en otro parte rock punk', sentenció.

Podés clickear acá para escuchar de principio a fin 'Ilusiones Rotas'.