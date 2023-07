Mirá quiénes son los nominados para los Premios Emmy 2023

Los fanáticos de las series ya esperan ansiosos la nueva entrega de los premios Emmy.

Después de una larga espera, se acaba de publicar la lista de los nominados al popular premio de televisión.

En su edición 75°, este importante evento se realizaría el 18 de septiembre en el Microsoft Theater en Los Ángeles y tendrá un conductor que aún no fue anunciado. Igualmente, debido a la huelga de guionistas que está teniendo lugar en Hollywood, es probable que esta fecha se mueva para más adelante, informó el portal IndieHoy.

Entre las series de drama que obtuvieron reconocimiento destacan Succession -serie de HBO que terminó este año y obtuvo 27 nominaciones en esta edición-, The Last of Us -que este año estrenó su primera temporada con mucho éxito y cosechó 24 nominaciones-, The White Lotus -tira de HBO que recibió 23 nominaciones y que tiene casi todo su elenco con posibilidades de ganar algún premio- y Better Call Saul -que dijo adiós el año pasado con su última temporada-. Además, también hubo nominaciones para The Crown -que prepara su sexta temporada-, House of the Dragon -la precuela de Game of Thrones-, Andor y Yellowjackets.

Por el lado de las comedias sigue marcando tendencia la recientemente ¿Culminada? Ted Lasso, que esta vez obtuvo 21 nominaciones, entre ellas mejor serie de comedia, mejor actor y múltiples candidatos en los premios actorales secundarios. A esta serie la acompañan Abbott Elementary, Barry -que estrenó su última temporada en HBO-, The Marvelous Mrs. Maisel -que finalizó tras cinco temporadas en Amazon Prime Video y cosechó 14 nominaciones-, The Bear -el hit de FX con 13 nominaciones que recientemente estrenó la segunda entrega- y Wednesday de Netflix -con 12 candidaturas-. En la categoría principal de Mejor comedia también aparecen nominadas Only Murders in the Building y Jury Duty.

Entre las miniseries pisó fuerte Bronca -producción de Netflix protagonizada por Steven Yeun y Ali Wong que obtuvo 13 nominaciones, entre ellas Mejor miniserie y las principales categorías actorales-, Dahmer — Monster: The Jeffrey Dahmer Story -13 nominaciones, entre ellas Mejor actor para Evan Peters-, Daisy Jones & the Six -serie sobre una banda ficticia que arrasó en Prime Video-, Fleishman Is in Trouble y Obi-Wan Kenobi.

La lista completa:

Mejor miniserie

Beef

Dahmer — Monster: The Jeffrey Dahmer Story

Daisy Jones & the Six

Fleishman Is in Trouble

Obi-Wan Kenobi

Mejor serie de comedia

Abbott Elementary

Barry

The Bear

Jury Duty

The Marvelous Mrs. Maisel

Only Murders in the Building

Ted Lasso

Wednesday

Mejor serie de drama

Andor

Better Call Saul

The Crown

House of the Dragon

The Last of Us

Succession

The White Lotus

Yellowjackets

Mejor actor de comedia

Bill Hader, Barry

Jason Segel, Shrinking

Martin Short, Only Murders in the Building

Jason Sudeikis, Ted Lasso

Jeremy Allen White, The Bear

Mejor actriz de comedia

Christina Applegate, Dead to Me

Rachel Brosnahan, The Marvelous Mrs. Maisel

Quinta Brunson, Abbott Elementary

Natasha Lyonne, Poker Face

Jenna Ortega, Wednesday

Mejor actor secundario de comedia

Anthony Carrigan, Barry

Phil Dunster, Ted Lasso

Brett Goldstein, Ted Lasso

James Marsden, Jury Duty

Ebon Moss-Bachrach, The Bear

Tyler James Williams, Abbott Elementary

Henry Winkler, Barry

Mejor actriz secundaria de comedia

Alex Borstein, The Marvelous Mrs. Maisel

Ayo Edebiri, The Bear

Janelle James, Abbott Elementary

Sheryl Lee Ralph, Abbott Elementary

Juno Temple, Ted Lasso

Hannah Waddingham, Ted Lasso

Jessica Williams, Shrinking

Mejor actriz de drama

Sharon Horgan, Bad Sisters

Melanie Lynskey, Yellowjackets

Elisabeth Moss, The Handmaid's Tale

Bella Ramsey, The Last of Us

Keri Russell, The Diplomat

Sarah Snook, Succession

Mejor actor de drama

Jeff Bridges, The Old Man

Brian Cox, Succession

Kieran Culkin, Succession

Bob Odenkirk, Better Call Saul

Pedro Pascal, The Last of Us

Jeremy Strong, Succession

Mejor actor secundario de drama

F. Murray Abraham, The White Lotus

Nicholas Braun, Succession

Michael Imperioli, The White Lotus

Theo James, The White Lotus

Matthew Macfadyen, Succession

Alan Ruck, Succession

Will Sharp, The White Lotus

Alexander Skarsgård, Succession

Mejor actriz secundaria de drama

Jennifer Coolidge, The White Lotus

Elizabeth Debicki, The Crown

Meghann Fahy, The White Lotus

Sabrina Impacciatore, The White Lotus

Aubrey Plaza, The White Lotus

Rhea Seehorn, Better Call Saul

J. Smith-Cameron, Succession

Simona Tabasco, The White Lotus

Mejor actriz en una miniserie o película para televisión

Lizzy Caplan, Fleishman Is in Trouble

Jessica Chastain, George & Tammy

Dominique Fishback, Swarm

Riley Keough, Daisy Jones & the Six

Kathryn Hahn, Tiny Beautiful Things

Ali Wong, Beef

Mejor actor en una miniserie o película para televisión

Taron Egerton, Blackbird

Kumail Nanjiani, Welcome to Chippendales

Evan Peters, Dahmer — Monster: The Jeffrey Dahmer Story

Daniel Radcliffe, Weird: The Al Yankovic Story

Michael Shannon, George & Tammy

Steven Yeun, Beef

Mejor actriz secundaria en miniserie o película para televisión

Annaleigh Ashford, Welcome to Chippendales

Maria Bello, Beef

Claire Danes, Fleishman Is in Trouble

Juliette Lewis, Welcome to Chippendales

Camila Morrone, Daisy Jones & the Six

Niecy Nash-Betts, Dahmer — Monster: The Jeffrey Dahmer Story

Merritt Wever, Tiny Beautiful Things

Mejor actor secundario en miniserie o película para televisión

Murray Bartlett, Welcome to Chippendales

Paul Walter Hauser, Blackbird

Richard Jenkins, Dahmer — Monster: The Jeffrey Dahmer Story

Joseph Lee, Beef

Ray Liotta, Blackbird

Young Mazino, Beef

Jesse Plemons, Love & Death

Mejor actor invitado en una serie dramática

Murray Bartlett, The Last of Us

James Cromwell, Succession

Lamar Johnson, The Last of Us

Arian Moayed, Succession

Nick Offerman, The Last of Us

Keivonn Montreal Woodard, The Last of Us

Mejor actriz invitada en una serie dramática

Hiam Abbass, Succession

Cherry Jones, Succession

Melanie Lynskey, The Last of Us

Storm Reid, The Last of Us

Anna Torv, The Last of Us

Harriet Walter, Succession

Mejor actriz invitada en una serie de comedia

Becky Ann Baker, Ted Lasso

Quinta Brunson, Saturday Night Live

Taraji P. Henson, Abbott Elementary

Judith Light, Poker Face

Sarah Niles, Ted Lasso

Harriet Walter, Ted Lasso

Mejor actor invitado en una serie de comedia

Jon Bernthal, The Bear

Luke Kirby, The Marvelous Mrs. Maisel

Nathan Lane, Only Murders in the Building

Pedro Pascal, Saturday Night Live

Oliver Platt, The Bear

Sam Richardson, Ted Lasso

Film de televisión

Dolly Parton's Mountain Magic Christmas

Fire Island

Hocus Pocus 2

Prey

Weird: The Al Yankovic Story

Programas de variedades y talk-show

The Daily Show With Trevor Noah

Jimmy Kimmel Live

Late Night With Seth Meyers

The Late Show With Stephen Colbert

The Problem With Jon Stewart

Mejor reality

The Amazing Race

RuPaul's Drag Race

Survivor

Top Chef

The Voice