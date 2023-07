Series recomendadas para ver en HBO Max

Disfrutando de un fin de semana de bajísimas temperaturas, un programa ideal es elegir una buena serie para ver solo o en compañía.

La plataforma HBO Max recomendó, en las últimas horas, tres títulos imperdibles para tener en cuenta:

East New York: Una nueva ley

La recién ascendida capitana de policía del Este de Nueva York, Regina Haywood, lidera un grupo diverso de oficiales y detectives, algunos de los cuales dudan en implementar sus creativos métodos de trabajo.

And Just Like That

Secuela de la aclamada Sex and the City (1998-2004) en formato miniserie y ambientada en la actualidad. Sin el personaje de Samantha (Kim Cattrall), la serie sigue a las neoyorquinas Carrie, Miranda y Charlotte mientras navegan por el viaje desde la complicada realidad de la vida y la amistad de los 30 hasta la realidad aún más complicada de la vida y la amistad a los 50.

Yargi: Secretos de familia

Un abogado y un fiscal, cuyos caminos se cruzan con un caso de asesinato, tendrán que trabajar juntos para encontrar al asesino, y esto creará un punto de ruptura irreversible en sus vidas.

Fuente: IndieHoy