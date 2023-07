'Nunca Más', la canción que habla de un amor del pasado que quiso volver

Hace menos de una semana un joven artista sanjuanino estrenó una nueva canción que cuenta una historia muy personal. El tema cuenta cómo un viejo amor del pasado quiso volver a su vida. El sencillo se llama 'Nunca más' y su propio creador contó a Canal 13 cómo se gestó esta pieza.

Lix Kun, es un artista urbano local que desde hace unos 4 años apuesta con todo a su carrera musical. En ese contexto luego de más de 4 meses sin sacar a la luz una nueva canción, el pasado 11 de julio sorprendió a sus fanáticos con un nuevo trabajo.

''Nunca más' habla de una historia personal mía. Puntualmente del recuerdo de una chica que estuvo conmigo en un pasado. Después pasó el tiempo y esa chica como quiso volver después de no haber querido acompañarme en la parte más difícil del camino. Yo decidí que no quería, que ya no había tiempo para esa persona, por eso dice 'Nunca más'', reveló.

Si bien las estrofas cuentan una vivencia propia, Lix aseguró que este es uno de los temas que menos craneó. Simplemente tenía ganas de seguir publicando material y se puso a improvisar. Su propia mente lo fue llevando a recordar esta pasada historia de amor que lo terminó inspirando.

'De todas las canciones que hice fue la menos pensada. Tenía ganas de escribir una canción y me puse a hacerla. Es muy loco porque si bien la saqué de freestyle y escribí un poco, siento que quedó un material demasiado bueno para el poco interés que le puse en el momento. Después si la retoqué con el tiempo, pero cuando la estaba haciendo no le había puesto mucho interés', manifestó.

Un dato curioso fue que la letra empezó a surgir cuando el joven fue con otros colegas a realizar un show a Buenos Aires. En ese viaje se crearon todos los versos y se completó la primera maqueta. Ya después de un tiempo prudencial Lix retomó este proyecto y decidió ponerle toda su energía para culminarlo.

'En el 2022 nació la canción. La escribí en Buenos Aires, grabé la maqueta allá y cuando volví a San Juan dejé pasar como 4 meses. Ahí recién me di cuenta que tenía potencial y que podía mejorarla. Dejé básicamente la misma letra, nada más que le hice algunos retoques. Ya el beat lo hicimos completamente nuevo y quedó el resultado que se publicó', sentenció.

Escuchá 'Nunca más':