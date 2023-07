Mitos y verdades del Autotune: ¿cualquiera suena bien usándolo?

Desde hace años que los artistas urbanos comenzaron a dominar los rankings en Argentina. Al inicio de esta enorme movida que se creó en el país, el género más consumido fue el trap el cual se caracterizaba por el uso del autotune. Esto generó un rechazo en diferentes sectores de la población, provocando comentarios afirmando que con esa herramienta cualquiera podía cantar. Para aclararlo, un artista local que lo utiliza desde hace años explicó que no cualquier persona suena bien con este recurso.

Lix Kun es un sanjuanino que desde hace unos 5 años que utiliza el autotune para crear sus canciones. Acerca de esto contó en una entrevista con Canal 13, cómo fue que aprendió a usarlo y cuál es el principal requisito que tiene que cumplir un cantante para sacarle provecho realmente a esta herramienta.

'El autotune es una herramienta que se va puliendo, pero siento que no es para todos. Pienso que el autotune tiene que ir de la mano con tu vibrato, cuando está esa conexión es mucho más fácil después trabajarlo. Cuando yo ni siquiera sabía que existía grabé mi primer canción que se llamó 'Loquita del este' y cuando me escuché con autotune dije: 'Sueno bien cabrón' y ni siquiera sabía lo que era. De entrada tenía un sonido bastante bueno. Ahí entendí que no sólo es cuestión de practicar', expresó.

En pocas palabras, Lix aseguró que no todas las voces pueden adaptarse a esta herramienta de producción digital que tanta fama tiene en la actualidad. El entrevistado aseguró que incluso dedicando años a cantar de diferentes formas para conseguir adaptarse y lograr un sonido 'comercial', hay personas que no obtienen los resultados esperados.

'Uno va modulando, buscando nuevos géneros y probando si hay que hacer la voz más grave o más aguda. Todos los beats o pistas tienen notas, entonces tenés que saber en cuál encajar. En mi mente yo imagino esa nota 'falseteándola' y por eso se siente que entro bien a los beats. Tiene que ver con ya haberlo utilizado mucho. Por otro lado sigo pensando eso, que si no tenés un vibrato que coincide, va a ser muy complicado que suenes bien. Conozco mucha gente que lleva años practicando y no le queda bien', sentenció.