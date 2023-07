Primavera Sound Buenos Aires 2023 presentó sus artistas

Si bien falta un tiempo para noviembre y la realización del festival Primavera Sound Buenos Aires, ya se conocieron los artistas que llegarán en esta nueva edición.

El show se realizará el sábado 25 y el domingo 26 y ya se confirmó la presentación de The Cure y Blur encabezando el festival. Los pases diarios estarán disponibles partir de este miércoles 19 de julio a las 11 h con una preventa exclusiva de BBVA por 48 hs o hasta agostar stock a través de Enigma Tickets.

Sábado 25

La fecha del sábado 25 que encabeza The Cure incluirá también a Conociendo Rusia, Dillom, Róisín Murphy, Black Midi, El Mató a un Policía Motorizado, Muna, Richard Coleman, Slowdive, The Twilight Sad, Akim 88, DJ Playero, Fermín, Juana Rozas, Just Mustard, K4, Las Tussi, Mi Amigo Invencible, Marina Herlop, Nashy Nashai, Puerto Candelaria y Ronpe 99.

Domingo 26

Al día siguiente, Blur llevará adelante la fecha de cierre del festival, de la que también serán parte Beck, Pet Shop Boys, The Blessed Madonna, Carly Rae Jepsen, Milo J, Domi & JD Beck, Dorian Electra, Marina Sena, Off!, Turf, Virus, Weyes Blood, Evlay, Lara91K, Limón, Pacifica, Rayos Láser, Ryan, Uma, Vinocio, Viva Elástico, Winona Riders y Yami Safdie.

Primavera en la Ciudad

Finalmente, Slowdive, Black Midi y Róisín Murphy participarán de Primavera en la Ciudad, un evento anexo al festival del que también formarán parte por el lado nacional Anita B Queen, Francizca, Fonso, Ibiza Pareo y Sebastián Arpesella, informó el portal de música IndieHoy.