Conociendo Rusia y Chechi de Marcos le cantan al amor

Esta semana y junto a otros lanzamientos musicales, la agrupación "Conociendo Rusia" junto a Chechi de Marcos se unieron parar presentar "Hasta Que Llegue el Verano".

Este nuevo tema, refleja el deseo de perpetuidad de un amor que se anhela que sobreviva al cambio de estación y al paso del tiempo, detalló el portal Qmusica.

"´Hasta Que Llegue el Verano´ es una canción que me mostró Chechi en enero. La cantamos juntos a la primera, a mi me encantó y en mis adentros me ilusioné con que me invitara a cantarla alguna vez con ella. Me invitó a grabarla, mejor aún. Nos encanta cómo quedó la música y el video, es una canción muy tierna y genuina", contó Mateo Sujatovich apenas estrenado el tema.

Por su parte Chechi agregó: "Hasta Que Llegue el Verano es una canción que escribí el año pasado. Salió muy natural y sincera, porque así me sentía y no le di muchas vueltas. Ese verano se la mostré a Mateo y le gustó mucho. Y luego lo invité porque lo quiero y admiro muchísimo, y porque ya era de muchas maneras parte de la canción".