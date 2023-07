La Familia, el libro que usan las escuelas para mostrar los entornos familiares

La familia es un nuevo libro lanzado por Del Fondo Editorial donde muestra algo particular. En el mismo se puede apreciar la diversidad de modelos de familias y como los pequeños no ven algo "raro" en ellas. Sus creadores Martín Dufou (textos) y Pablo Fantini (ilustración) charlaron con Diario 13 sobre su nuevo libro.

Este ejemplar, se muestra como una historia de las familias, que puede y quiere verse reflejadas en su mayoría. Además plantea un común denominador en todas ellas y por eso su particularidad de relato. En sus paginas, plagadas de color, cuenta sobre el amor y la diversidad de modelos, pero sobre todo la mirada de los más pequeños.

Cabe decir que el material ya es usado en varios jardines y escuelas del país y fue declarado de 'interés legislativo' en una ciudad de Buenos Aires.

ENTREVISTA CON MARTÍN Y PABLO:

¿Qué significó este libro en tu vida?

Martín: Una nueva conexión con mi hijo y la niñez en general. Un compromiso nuevo con la mejor profesión de mi vida: ser Papá de León.

Noticias Relacionadas Florencia Vaccari, la periodista que tomó las riendas y publicó una novela

Pablo: Bueno, para mí este libro fue muy importante en mi vida, significó bastante porque en la versión anterior, en la versión que hicimos con capítulos. Hay capítulos dedicados a mi abuela, a mi hija, incluso también hay uno que es del padre, en donde Martín me lo dedicó a mí, con lo cual fue muy movilizante toda la primera etapa de la parte autogestiva y ahora lo que venimos realizando con la editorial también, porque poder presentar el libro como autor en la Feria Internacional del Libro y toda la repercusión que está teniendo esto. Ha tenido gran esplendor y realmente me pone muy feliz todo lo que está pasando con el libro y bueno, eso hace que sea algo muy importante para mi vida, realmente me llena de gratificación este libro.



¿Por qué consideraste importante marcar la diversidad de los entornos familiares?

Martín: Porque fue algo que atravesé en mi niñez con mis padres separados en mi pueblo. Éramos la única familia sin papá y los otros chicos siempre me miraban raro. Que no se mal entienda, todo el mundo aquí me brindó cariño, pero aunque era pequeño, sabía que mi situación familiar despertaba un sentimiento de lástima en los demás. Lo que buscamos contar con el libro es que el amor de los que eligieron criarnos, es más importante que el formato de familia que uno tiene.

Pablo: Nosotros consideramos importante marcar la diversidad en los entornos familiares, porque, bueno, yo vengo de un entorno familiar donde no tuve a mi padre, me crié con mis abuelos y la familia de mi mamá y mis tíos, y es lindo marcar eso, que a través de, conceptualmente, lo marcamos en el libro, donde no importa el formato de la familia, sino el lugar donde te dan amor.



¿Considerar que este libro es esclarecedor para quiénes pueden tener dudas?

Martín: Creo que el libro es una buena herramienta para que docentes y padres comprometidos con la formación de la niñez puedan iniciar una conversación sobre el tema. Los niños son los verdaderos esclarecedores.

Pablo: Sí, yo considero que el libro es esclarecedor, incluso el libro me parece que viene a darle herramientas a los docentes, a las bibliotecarias, a toda la gente del entorno educativo. Creo que es un material que se estaba necesitando en las escuelas porque cada vez encontramos más familias disfuncionales y había ahí una necesidad de contar la historia desde otro lugar.



¿Estas trabajando en nuevos proyectos similares?

Martín: Actualmente me encuentro de gira permanente por Jardines de Infantes y Escuelas donde ya están usando ¨La Familia¨ para trabajar con los alumnos. Pero pronto comenzaremos a trabajar en el siguiente libro de la Colección ¨Mientras Dormías¨.

Pablo: Sí, estoy trabajando en proyectos similares. Actualmente, en septiembre, estoy por publicar un libro en Barcelona. Este tiene que ver con el ratón Pérez, con lo cual sigo trabajando en la industria editorial. Y bueno, ahora estamos trabajando, vamos a comenzar a trabajar en el próximo libro también de la colección Mientras Dormías. Aparte de lo que yo vengo realizando como ilustrador profesional independiente para lo que son agencias de publicidades, campañas y otro tipo de proyectos que están relacionados con la ilustración, con el diseño y con la animación.