Diez canciones para dedicarles a los amigos

Este 20 de julio se celebra en Argentina el Día del Amigo y por esta fecha especial, el portal especializado en música IndieHoy publicó un listado de las diez canciones que hablan de amistad.

Por distintas bandas y géneros, la celebración y la música en homenaje a esas personas especiales, sorprende y gusta.

The Beatles - "With a Little Help From My Friends"

El Mató a Un Policía Motorizado - "Amigo piedra"

The Rembrandts - "I'll Be There for You"

Queen - "You’re My Best Friend"

Perras On The Beach - "Mis Amigos"

Bill Withers - "Lean on Me"

Red Hot Chili Peppers - "My Friends"

Las Ligas Menores - "Mis amigos"

Paul McCartney - "Here Today"

Weezer - "My Best Friend"