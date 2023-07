Caco Trigo Pugliese: “Me dedico a acompañar infancias a través del juego y la música”

Nuevamente en la columna de “Artistas en Vanguardia”, un cantante y artista se presenta para hablar de su arte, sus proyectos y su amor por la música.

Se trata de Caco Trigo Pugliese quien habló con Diario 13 San Juan y se presentó diciendo: “Me considero educador, artista y, sobre todo, persona que juega”.

Al momento de describirse, el entrevistado expresó: “Me parece muy difícil pero voy a intentarlo: manija, exigente, sensible, amoroso y servicial. Esos cinco adjetivos sintetizan lo complicadas que pueden ser sus combinaciones”, detalló y agregó divertido: “Cuidado lo que hacen los psicólogxs después de leer eso… jajaja”.

Me dedico a acompañar infancias a través del juego y la música.

Acerca de sus comienzos en la música, Caco comentó: “Honestamente no puedo ubicar ni siquiera el año exacto en que comenzó mi pasión por la música. Creo que la clave fue que desde que nací, en mi casa siempre se escuchó música. Creo que vivir en un ambiente que propicie la escucha construye, inevitablemente, una sensibilidad hacia ella”.

Me considero educador, artista y, sobre todo, persona que juega.

Con claros referentes como su familia, amigos y amigas, el entrevistado fue consultado sobre la posibilidad de vivir de su arte y dijo: “Si por vivir del arte entendemos ´venta de producciones artísticas propias´, yo no puedo y no conozco ningún músico que pueda. Actualmente me dedico a acompañar infancias a través del juego y la música”, explicó.

Sobre sus proyectos y planes a futuro, Caco Trigo Pugliese comentó: “Actualmente, desde hace un par de años, estoy desarrollando dos proyectos musicales, uno de música indie/pop que se llama ´Niño ave y el jardín de los instantes´. Ese proyecto es lo más íntimo de mí expresado en mi música”.

Para cerrar, el invitado expresó: “Y el otro proyecto es música para niños. Es mi proyecto más activo actualmente. En este momento estoy componiendo para el próximo año presentar un nuevo espectáculo y presentándome en teatros locales con un repertorio de canciones populares”.