Mariela Fischbarg: 'Me gusta que mis personajes se sientan reales'

El libro "Tercera oportunidad" de Mariela Fischbarg, lanzado por Del Fondo Editorial. La autora, no es una novata de la literatura, pero se lanza al juego con una trama diferente y ameno. Sobre ello charló con Diario 13, en un mano a mano exclusivo.

Esta historia narra la historia de Andrea, una mujer independiente y dedicada a la informática, pero distante en sus relaciones personales. A pesar de ello, sus amigos Charo y Nahuel la quieren incondicionalmente y se reúnen cada jueves para charlar y compartir. Sin embargo, Andrea carga con una tragedia que mantiene oculta, impidiéndole avanzar en la vida. Un trabajo inesperado y un encuentro improbable le presentarán una nueva oportunidad que la llevará a enfrentar sus miedos y dudas, y a resolver un misterio en medio de relaciones confusas. A lo largo del viaje, también encontrará alegría y pasión.

La lectura de "Tercera oportunidad" es ágil y entretenida, llevando al lector a través de los laberintos del amor, el erotismo, la amistad y el humor. Los diálogos entre los personajes son divertidos, y la autora logra sumergir al lector en escenas llenas de tensión. A pesar de ser una novela extensa con más de 400 páginas, se puede leer rápidamente debido a su cautivante narrativa.

Entrevista mano a mano Mariela Fischbarg:

¿Por qué decidiste romper con los estereotipos con el personaje principal?

Andrea es una mujer como cualquiera de nosotras, con sus virtudes, sus complejos y sus problemas. Me gusta que mis personajes se sientan reales, imperfectos y humanos, que podamos identificarnos con ellos o por lo menos entenderlos.

¿Andrea refleja algo de vos?

Todos los personajes tiene algo de mi o algo que me gustaría tener. Pero es un juego, no dejan de ser personajes, y yo no soy Andrea (aunque a veces puedo ser un poco puerco espín como ella).

¿Tenés pensado seguir las historias de Nahuel y Charo?

La verdad es que no. Me gusta escribir novelas auto conclusivas. Y aunque Charo y Nahuel son dos personajes secundarios (a los que adoro), en la novela tienen ya tienen planteada una mini historia romántica.

Lucas se muestra decidido desde el principio, ¿por qué 3 oportunidades para que se de?

Si bien es cierto que alguna macana se manda, las oportunidades no son sólo para él. Andrea, la protagonista, necesita darse a sí misma la oportunidad de amar y de confiar en el otro. Y estas cosas no siempre se logran al primer intento.

Elegiste el ámbito empresarial y del alfajor como epicentro, ¿alguna razón en particular?

Será que soy muy dulcera. La historia transcurre casi toda en Buenos Aires y yo la siento muy argentina. El alfajor es a la vez tan argentino como dulce. ¿Qué mejor para una novela romántica que una historia atravesada por los alfajores y la tentación?

No dejas de lado los duelos por fallecimientos, ¿por qué?

No son un tema principal pero sí considero que la situaciones difíciles en general, nos van moldeando como seres humanos. Los dos protagonistas han atravesado situaciones dolorosas en sus vidas. La idea es que consigan las herramientas necesarias para construir su felicidad.