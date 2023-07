Melisa Quiroga anunció un gran espectáculo en el Auditorio

Este miércoles una artista vinculada a la música de San Juan llegó a Banda Ancha para realizar una invitación imperdible.

Es Melisa Quiroga quien, junto a Daniel Tejada dio detalles de la presentación musical que se realizará en el Auditorio Juan Victoria y recordando la década de los ´80.

"Volver a los 80", es el show que podrá disfrutarse este 30 de julio, a las 20 horas en el escenario del prestigioso centro cultural del Parque de Mayo.

"Estamos preparando con la Camerata San Juan y Juanse Arano que estará cantando conmigo canciones de los años 80 internacionales como Depeche Mode, INXS, Peter Gabriel, entre otras", dijo la invitada.

Luego agregó: "Yo me voy a meter con un montón de cosas, me voy a ir por los años en donde Tom Cruise era aviador, Top Gun, son tremendos temas que estamos preparando y también dándoles una fuerza de tuerca porque es lo haremos con la Camerata, música orquestada que se mezclará con instrumentos de cuerda, percusión, será un Sinfónico de los 80".

Con una relación de años cantando con Juanse Arano quien es tenor, la entrevistada agregó: "Estábamos ensayando Take on me de A-ha y juntos nos arreglamos para llegar a los tonos altos y así sacamos el tema", comentó Quiroga.

Las entradas anticipadas ya se pueden conseguir en la plataforma www.tuentrada.com a $550.