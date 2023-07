Último momento: murió Sinéad O'Connor

Este miércoles el mundo de la música se consternó por la noticia de la muerte Sinead O’Connor.

La cantante irlandesa falleció a los 56 años, según informaron los medios del Reino Unido frente a la consternación y la confusión de sus fanáticos.

La cantante alcanzó fama mundial con su balada Nothing Compares 2 U en 1990, una de las canciones más destacadas de la década y escrita por Prince.

Criticada por su postura personal y sus comportamientos en las presentaciones, la cantante de descomunal talento atravesó escándalos, problemas personales y tragedias.

El 2022, su hijo Shane de 17 años se suicidó y ese golpe devastador tuvo a Sinéad internada y, más de una vez, intentó quitarse la vida.

En su último Tweet, O’Connor publicó una foto de Shane y dijo: “Desde entonces, vivo como una criatura nocturna no muerta. Fue el amor de mi vida, la lámpara de mi alma”.

Desde los 15 años, cuando fue descubierta por un hombre de la industria discográfica que la escuchó cantando Evergreen de Barbra Streissand en una fiesta y la contrató, la artista se rapó la cabeza y no pasó desapercibida.

Durante la grabación de su primer disco, Sinead quedó embarazada y los directivos quisieron que abortara, pero ella se negó, informó Infobae. Cuando todos los temas estuvieron mezclados, Sinead se opuso a su publicación porque, decía, los arreglos celtas empataban todos los tracks y desmerecían su trabajo. Las canciones volvieron a grabarse. El disco tuvo excelentes críticas.

En 1990 llegó a la cumbre con I Do Not Want What I Haven´t Got y el cover de Prince. Después de su gran éxito con Nothing Compares 2 U, la atención del público y de la prensa se centró en ella. Y aquellas actitudes de rebeldía y contestatarias que eran frecuentes en su vida.

Uno de los mayores escándalos que la tuvieron como protagonista fue en 1992, cuando como invitada musical a SNL, Sinead O’ Connor rompió una foto del Papa Juan Pablo II como denuncia de los abusos de algunos miembros de la Iglesia Católica

“No estoy arrepentida. Fue brillante. Pero, al mismo tiempo, muy traumático. Me empezaron a tratar como una puta y una loca” dijo Sinead.

Después de varios episodios de rebeldía artística, su carrera ya no repuntó aunque siguió editando discos cada tanto.

Hasta el momento, no trascendió el motivo del fallecimiento de la artista.