A un año de la muerte del rockstar cristiano que sacó a Jesús de la iglesia y lo puso en la calle

Ulises Eyherabide, falleció el 29 de julio de 2022 a raíz de cáncer de colon. La noticia dejó perplejos a sus seguidores y el ambiente cristiano en general. Ya que si bien, su banda RESCATE, había dejado de tocar y anunciado en las redes esta decisión en 2020, jamás imaginaron que la dura enfermedad que atravesaba el músico era la razón.

Ulises fue nombrado por primera vez cómo el rockstar cristiano, por su amigo Dante Gebel, conocido por ser el ´pastor de los jóvenes´, quien a su vez es conductor de la mano de Mario Pergolini. Quien fue el encargado de anunciar su muerte. Gebel en su discurso in memoriam dijo.

"Fuiste y serás el último Rock Star de un ambiente que no tolera demasiado a los que sobresalen entre las ovejas clonadas, un pionero que se atrevió a cruzar el puente entre la religión organizada y el público real, el que llevó el mensaje más allá de las barrocas paredes evangélicas, el flaco que siempre admiré (… ) que nunca encajó en el establishment, el líder de la banda cristiana mas famosa al que le pedían “una foto para mi hijo que te admira”, pero no lo invitaban a sus cenas elegantes y que si te necesitaban, te pagaban un “boleto turista”, porque a pesar que les llenabas los eventos y los estadios, siempre eras “el pibe de San Nicolás” y tenías que juntar unos pesos entre los de la banda, para pagar la camioneta y el hospedaje", expresó Gebel.

A pesar de que el cantante, fue cuestionado por pastores, evangelistas y personas religiosas a causa de su música durante sus 32 años de trayectoria, eso no le impidió llevar el mensaje de Dios a su manera. Algunos feligreses, le reprochaban que en sus letras no mencionaba a Jesús, como ellos estaban acostumbrados, sino de otras formas por ejemplo en el nombre de uno de sus temas: Jesustone.

Al mismo tiempo señalaban, otras canciones que a simple vista, de acuerdo a los criterios cristianos eran escandalosas, cómo Quitamancha, Fideoman, Buscando Lío y El Veneno. No obstante, la banda creció y llegó a tocar inclusive en el Vaticano en el año 2015 la canción ´Sólo le pido a Dios´, junto a otros músicos argentinos.

Sin embargo, fue esto mismo que algunos criticaban, lo que permitió que muchos jóvenes y adolescentes cristianos se aferraran a Dios, sin dejar sus gustos musicales. Tal es el caso de Esteban ´Pirry´ Diaz, un músico evangélico sanjuanino, que contó a Diario 13 lo siguiente.

“RESCATE impactó en mi vida, porque fue una punta de lanza en el género de rock cristiano. En esa época no era tan fácil conocer bandas de ese estilo. A mi me gustaba el rock, pero no había rock cristiano y Ulises ayudó a eso, a decir soy cristiano y puedo llevar la palabra de Dios con este estilo, un estilo más alternativo, más pesado y creo que eso fue lo que dio ese empujón a que mucha gente se animara a hacer música nueva. Animarse, porque se puede ser músico de rock y cristiano sin tener que ocultarlo, con mensajes a escondidas. Hacer esta música que nos gusta, de manera profesional que es lo que ellos lograron y aún sin Ulises, RESCATE sigue logrando. Incluso, a partir de que ellos empezaron a tocar, gente de otros estilos se animó a llevar el mensaje de Dios”, indicó Pirry Diaz.