Agitando el Nido invitó a una función a la gorra

Comenzó julio y la cartelera de San Juan se actualizó, principalmente con motivo de las vacaciones de invierno.

Distintas propuestas para grandes y chicos se viralizan en las redes sociales a lo largo de dos semanas para descansar y disfrutar.

Como no podía ser de otra manera, el elenco de danza "Agitando el Nido", anunció la puesta de su obra "Mariposa", el próximo 12 de julio en el Instituto de danza Ballerinas, ubicado en Mendoza 1667 (sur).

"Desde nuestros corazones, y nuestrxs cuerpxs que desean moverse y expresar amor siempre...queremos compartir con ustedes nuestra obra "MARIPOSA", a la gorra, el día miércoles 12 de Julio, 22hs en @institutoballerinas espacio que nos apoya desde el comienzo. Con el fin de recaudar fondos que nos ayude a llegar a la Ciudad de Buenos Aires, ya que fuimos seleccionadxs en la convocatoria Situar Danza 2023 entre grupos de danza y elencos de todo el país con la obra ¿Qué sabe el Pueblo?. Lo que nos pone muy muy felices, además nos invitaron a la Peña del @folklorazoqueer donde actuaremos el 27 de julio presentando MARIPOSA. El viaje se realizará durante los íltimos días del mes de julio. Allí llevaremos nuestras obras y nuestra danza!", expresó una publicación de redes sociales.

"Vivimos de y del arte, amamos y disfrutamos bailar, y todo lo que consideres merecedor para nosotrxs, será muy bienvenido.

´Detrás de este zapateo, NO ME OCULTO MÁS, la libertad no se pide...se exige y ya...´. Vengan y vuelen como mariposa junto a nosotrxs... gracias por bancarnos siempre. Lxs esperamos!!".

La función, que será con salida a la gorra conciente.