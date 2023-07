'Cómo lo veo', la canción que cuenta la historia de superación de tres artistas

La escena urbana de San Juan se encuentra en crecimiento. Prácticamente cada mes más y más jóvenes se animan a publicar las canciones en las que tanto trabajaron. Sin embargo, hay artistas locales que vienen esforzándose desde hace años para vivir de la música, convirtiéndose en referentes de las nuevas generaciones. Entre ellos se destacan miembros de 'Freekhalo', quienes hace 2 semanas lanzaron un tema llamado 'Como lo veo' donde cuentan cómo superaron duras situaciones que vivieron en su carrera.

Los tres integrantes de este grupo pasaron por el estudio de Canal 13, para explicar todo el significado que hay detrás de este nuevo tema. Killer, el miembro más joven de Freekhalo, contó que él fue el creador de la idea. No obstante, reconoció que al principio este proyecto no era algo que lo convenciera del todo por lo que lo dejó pendiente para más adelante.

'La visión la tuvo Question (uno de sus productores musicales) porque fue una idea que yo creé pero la dejé ahí. El día que hicimos el podcast con 'El Nuevo Rock', llegamos al estudio después de esa nota y él me dice: 'Amigo mirá lo que hice'. Le puso play, empezó a sonar la pista justo cuando explota el estribillo con esa fuerza que tiene y a nosotros nos pareció zarpado. Ahí decidimos meterle para adelante con ese proyecto', relató.

Una vez que ya estaban enfocados en trabajar de lleno esa maqueta, el tema se convirtió casi en una manera de exteriorizar sus demonios. A medida que iban escribiendo los versos se dieron cuenta que la canción se hacía cada vez más sentida y personal. Directamente estaban plasmando tantas sensaciones en esas estrofas que Evil Boy, otro de los integrantes, vivió una experiencia única hasta ese momento.

'En mi experiencia personal al momento de escribir el verso me fui a la cocina que tiene nuestro estudio, me serví un vaso de agua y me puse a escribir. Es la primera vez que me pasa que se me eriza la piel. Ahí dije: '¡Guau!, estoy escribiendo realmente una vivencia'. Fue algo muy lindo así que cada vez que quiero escribir intento repetir eso', contó.

Al estar manifestando diferentes historias que vivieron en realidad, demoraron únicamente 4 días en terminar tanto la canción como la filmación del video. El clip en cuestión también tiene ese carácter de desahogo y superación, mostrando diferentes situaciones que los marcaron. La que destacó por encima de las demás, fue el momento en que estaban presentándose en la Semana de Juventudes en septiembre del pasado 2022, ante más de 60.000 personas, y les cortaron el show.

'Pensamos en hacer un clip simple porque queríamos sacar material. Evil tuvo la idea de que estuviéramos delante de un espejo fronteando, sacando energía. Después pensó en meter fragmentos de videos viejos nuestros, que tenía que empezar con el fragmento del podcast donde yo cuento que nos corrieron de ese show. Yo le comenté la idea a mi viejo y le dije que estaría bueno tener un video de cuando nos cortan el show. Mi viejo es una persona que filma todo así que tenía lo que necesitábamos, se lo pasamos a Gabi Montenegro que es el que nos hizo el video y quedó así', reveló Baller.

El podcast al que se hace referencia (su mala experiencia en el show en el 42:04):

Si bien los tres reconocen que fue de las cosas más fuertes que les tocó vivir, todos coinciden en que fue un punto de inflexión que los empujó a trabajar más duro que nunca. Así fue como nació 'Como lo veo', una canción donde ellos mostraron al público los desafíos que debe enfrentar un artista para poder crecer en la música y acercarse a su meta.

'El video refleja desde nuestro inicio a lo que somos ahora. Lo que quisimos marcar al principio del video fue el momento en que decimos: 'Nos pasó esto, hoy más que nunca tenemos que trabajar para demostrar que no merecíamos eso'. Nos enfocamos en seguir esforzándonos como si eso nunca hubiera sucedido. Los momentos que se ven en el video son vivencias clave donde hacemos hincapié en que tenemos que seguir hacia adelante', sentenció Baller.

Al ser un tema cargado de tanta 'realidad' la gente lo recibió de la mejor manera posible, apoyándolo de gran manera. Hubo tantas personas que les encantó el resultado que 'Como lo veo' ya superó las 165.000 reproducciones en la red social Instagram. Cabe destacar que la canción también esta disponible en Spotify, no así en YouTube ya que Freekhalo se encuentra preparando un gran lanzamiento exclusivo para dicha plataforma.