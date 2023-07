Nahir Galarza tendrá una película sobre su vida

Esta semana salió a la luz que la joven Nahir Galarza tendrá una película que presentará detalles de su vida hasta llegar al momento en que decidió asesinar a su joven novio.

Cada momento de la joven que terminó con la vida Fernando Pastorizzo, se verá reflejada en una producción que llegará a la pantalla grande.

Con solo 24 años, Nahir enfrente cadena perpetua por homicidio agravado a su novio y esa será la trama que los curiosos podrán ver por decisión de la joven que autorizó la difusión de su caso.

La película ya tiene sus primeras semanas de filmación con la actriz Valentina Zenere interpretando a Nahir Galarza. Sobre estos momentos, Galarza comentó desde la cárcel: “Estoy ansiosa por verlo. Me gustaría ver las imágenes, pero no me dejan. No vi nada porque acá en el penal no dejan tener celu. Sólo radio. Me encantaría verlo. ¿Qué tal salió? Valentina me encanta como actriz. La vengo siguiendo en muchos de sus papeles”, dijo la mujer a Infobae.

“No tengo problema que otros personajes hablen mal de mí o me acusen, pero si quiero que las palabras que dice la Nahir de ficción sean como las mías, quiero sentirme representada”.

Luego agregó: “Hacerme famosa por lo que pasó no es lindo. Yo quiero que se sepa la verdad, que no maté a Fernando”.