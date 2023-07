Nano Rodríguez presentó "Amiga" su nuevo tema musical

Este miércoles el programa "Banda Ancha" a cargo de Daniel Tejada, se pobló de música y melodías con la presencia de Nano Rodríguez, el querido artista local.

De paso por Canal 13 San Juan, el músico presentó su nueva canción "Amiga" de la cual el entrevistado dijo: "La canción habla de una amiga que hemos tenido todos, cuando te pasan cosas iguales viviendo esa amistad, que no te podes permitir no enamorarte de tu amiga... Es ahí donde nace esta canción", comenzó diciendo Nano.

"Tu amiga es que la que te escucha en las decepciones amorosas, tus buenos momentos, siempre querés ir con esa amiga pero llega un momento en que esa amistad, si son vidas diferentes esa amistad se corta porque no puede seguir siendo la misma... Ahí en donde le digo que no me voy a perdonar el poder vivir sin sentir lo que siento y sin dejar de hacerlo en un beso", aseguró el cantante.

A nivel musical, Rodríguez contó cómo son sus nuevas producciones: "Hemos dado un giro importante porque, en un primer momento fueron Los Nocheros con canciones que no fueron aceptadas por los conservadores. Cuando todos le cantábamos a la montaña apareció el tema ´Voy a comerte el corazón a besos´, y fueron criticados y mirá lo que son ahora. Nosotros nos atrevimos a entrar en ese juego, pero con algo más cotidiano que logramos que lo canten todo a esta single".

Por otro lado Nano sumó: "Estamos trabajando porque se nos abrió el campo laboral y volvemos a Santiago del Estero, a Mendoza... estamos en eventos y peñas, entre otros festivales, se vienen cosas muy lindas. Además de la grabación de este disco que se está haciendo en San Juan siempre bajo la producción de mi viejo y, con la intención de crear un sello discográfico propio para poder lanzar mis canciones y la de amigos colegas que no tienen la posibilidad de producir canciones".