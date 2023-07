La Negra López: “El teatro es toda mi vida”

Conocer la profundidad de las personas, sus deseos, sus sentimientos siempre fortalece el alma. Los artistas desbordan de sensibilidad y, en este espacio nos permitimos conocer esa faceta maravillosa del amor por el arte y sus expresiones.

Este sábado, es el turno de Lorena La Negra López quien llega a la columna de “Mujeres Activas” para hablar de sus pasiones artísticas.

“Soy La Negra, soy actriz, escenógrafa, tallerista, directora, y dramaturga del teatro independiente”, comenzó diciendo la entrevistada.

“Me considero creativa, fuerte, perseverante, leal y apasionada, porque tanto con mis vínculos más cercanos, así como en mi profesión lo vivo con mucha intensidad y amor. Lo más importante es ser feliz, y sentirme contenta con lo que soy”, aseguró Lorena en el comienzo de la entrevista.

Yo no sería lo que soy en este momento si no viviera actuando o en algún otro rubro dentro del teatro.

Para conocer más sobre los inicios de su pasión por el arte, la entrevistada recordó: “Desde chica quise ser actriz, cerca de los 10 años tuve el primer encuentro con el arte ya que participe en una publicidad y esto despertó en mí una curiosidad que nunca desapareció. La vida me acercó de a poco a lograrlo, estudiando diseño escenográfico para luego, a mis 30 años, atreverme a subirme al escenario por primera vez. Y desde entonces nunca más me bajé”.

“El teatro es toda mi vida y me dedico solamente a esto, mi profesión es hacer teatro, yo vinculo todo lo que hago alrededor del escenario, yo no sería lo que soy en este momento si no viviera actuando o en algún otro rubro dentro del teatro. No concibo mi vida sin arte, sin la pasión con la que trabajo y disfruto de esto. El teatro, la música, y todas las artes que conocemos, son sumamente necesarias para formarnos como personas creadoras, el arte es cultura y es una herramienta fundamental para el desarrollo de cualquier persona y sociedad”, comentó la artista.

Cada artista vive, de manera muy personal cada proceso creativo, cada nuevo desafío que el arte propone y, en este sentido, Lorena dijo: “Como actriz desde que tomo un texto para trabajar me comprometo con él desde todos los lugares posibles, pasando desde la lectura, memorizando, hasta poner el cuerpo para ello, siempre en un proceso difícil hay alegría y frustración, mi cuerpo entra en conflicto, y mi cabeza funciona a mil por hora hasta que encuentro la forma al personaje, sus características y sus deseos… su cuerpo. Pero lo hermoso de todo esto, es sentir que todo ese esfuerzo, tiempo y disfrute en cada ensayo, tiene sus frutos. Cuando vemos una sala llena y las y los espectadores salen conmovidos después de cada función, ahí en ese momento, nos damos cuenta que todo nuestro trabajo vale la pena”.

Que sepamos que sin cultura no se puede vivir y que cada vez haya más y más espectadores.

Integrando el proyecto cultural Lanotannegra, la actriz dio detalles del trabajo cultural que se realiza en este marco y explicó: “Lanotannegra es un espacio de amor contención y creación, no solo de Tachi (Saez) y mío, sino de todas y todos los que quieran formar parte de este camino, siempre que haya respeto, y amor. Es un lugar lleno de disfrute y buena onda donde crecemos y creamos obras hermosas, proyectos nuevos y seguimos trabajando con las obras de más trayectorias como lo son LUISA Y GALGO, y esta la producción más actual que es DESTERRADA”, comentó.

“Es hermoso saber que el público sigue reconociendo nuestro trabajo y eso es lo que a Tachi y a mí nos hace muy feliz, nos alimenta con energía positiva para seguir trabajando y claro, el respeto es mutuo y mucho agradecimiento con toda la gente que va a nuestras obras y nos apoya”, dijo La Negra a Diario 13 San Juan.

Para finalizar, la escenógrafa se refirió a sus planes a futuros: “Mis nuevos proyectos son varios, por supuesto es seguir creando obras durante todo el año. En este momento estamos trabajando en una nueva obra con Tachi, y a punto de estrenar otra que estoy dirigiendo. Sigo dictando talleres de entrenamiento físico para actores en San Juan y en otras provincias. Seguimos con el proyecto SOLAS y, por supuesto con varios viajes y giras con nuestras obras en el año”.

“Por último, mi sueño es que todos mis proyectos se concreten, que la comunidad cada vez llene más salas, que el teatro sea considerado como esencial para una sociedad, que sepamos que sin cultura no se puede vivir y que cada vez haya más y más espectadores. Mi sueño es hacer teatro siempre”.