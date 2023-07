Paulina Arévalo confesó que su libro tiene sus secretos más ocultos

Paulina Arévalo, es una autora argentina, nacida en Buenos Aires. Ella ha encontrado su pasión en la escritura y en el misterio. Además de desempeñarse como profesora de Inglés, se ha dedicado a plasmar en papel todas esas historias cautivadoras que tanto ama leer.

Desde que su madre le regaló aquel primer libro de romance y secretos en la costa argentina, la autora se ha sumergido en un mundo de palabras y emociones, creando tramas intrigantes que atrapan a los lectores. Su debut literario llegó en 2019 con la novela "Gracias por lastimarme", la cual fue publicada tanto en Wattpad como en Booknet. Con casi un millón de lecturas a lo largo de los años, su trabajo recibió el reconocimiento y el apoyo de una audiencia ávida por descubrir nuevas historias.

En 2023, la autora decidió adentrarse en el género del misterio con su última novela titulada "Amber". Este nuevo proyecto promete sumergir a los lectores en un intrigante y emocionante viaje lleno de enigmas y suspenso.

Mano a mano con la autora:

¿Qué te inspira a la hora de escribir?

La verdad que como sentimiento, generalmente a mí me sucede cuando yo veo una película, leo un libro o veo una serie que me gusta muchísimo, me quedo pensando en eso por semanas y esa sensación es la que a mí me inspira. En general a querer que le suceda eso mismo a mis lectores. Entonces me inspira saber que hay alguien allá afuera que está esperando por leer un libro mío o que está simplemente pasando un buen rato leyéndolo y sorprendiéndose con los giros que puede dar la historia. Pero bueno, más que nada la hora de escribir, yo soy una persona que escribe con música y siempre me pongo una canción específica que tenga relación con la escena que esté leyendo y eso me inspira muchísimo porque me hace meter en el personaje de lleno.



¿Cuál es tu objetivo en la literatura?

Mi objetivo en la literatura la verdad que yo siempre lo tuve muy presente, más que nada cuando comencé a escribir hace un montón de años y me hacían este tipo de preguntas. Yo lo que quiero es llegar a las personas, al mundo, a quien sea con mis palabras. Ese es el objetivo que yo tengo. Yo soy profesora de inglés, aparte de ser escritora y me sucede que mi objetivo siempre una clase es poder transmitirle algo a mis alumnos y con la escritura me pasa exactamente lo mismo, yo quiero transmitir algo y que se queden con algo mío o de mis palabras por el resto de sus vidas.



¿Qué tiene de vos tu último libro?

Lo que este libro (AMBER) tiene de mí, yo siempre digo que este libro tiene mis más ocultos secretos, pero muy bien escondidos siempre estuve. De acuerdo con un autor muy conocido, que dijo que uno nunca termina de conocer a un escritor sin primero haberse leído a sus personajes. Eso mismo para mí tiene Amber tiene todo lo que amo, lo que odio, lo que detesto y lo que admiro en la gente. Tiene bastante una impronta bastante personal, que es mi impronta mía, de misterio, es decir en cada página en cada final de capítulo. Yo voy a querer que vos sigas leyendo y que no te vayas a dormir muy tranquilo, pero siempre voy a querer quieras leer la próxima página y que estés a la espera de una segunda parte o a la espera de lo que seguirá. También tiene mucho de mí mucho, de mis amigos, de mi familia, de la gente quiero de buenos mis gustos personales.



¿Cuál es el género que más te sienta cómodo?

Con respecto al género que me sienta más cómodo, claramente es el misterio. Yo siempre busco que en una lectura siempre haya algo en duda, que no siempre se sepa todo lo que está pasando, que siempre haya algo escondido, que no se sepa bien qué es verdad o qué no, o quién miente al respecto, siento que todas las historias tienen un poco de misterio detrás. Esa emoción de querer terminar el libro para saber cómo termina y qué sucede, me parece que es algo que tienen todos los libros, pero bueno, yo me caracterizo mucho más por enfocar casi 100% del libro en ese misterio. Nunca escribí nada que no tenga ni una pizca de misterio encima, hasta mis poesías tienen algo para descubrir, así que ese claramente es el género que me sienta mucho mejor.



¿Cómo te describirías como escritora?

Me describiría como una escritora media complicada, ya que me gusta lo complicado, lo que envuelve desafíos y cosas por lograr. Me gusta saber que mis lectores no me ven como una escritora predecible, ni tampoco a mis escritos, obvio. Nunca me encantaron las historias donde yo podía imaginarme, casi desde el minuto uno lo que iba a suceder luego, así que eso es lo que intento no transmitirle a mis lectores, porque justamente no es lo que a mí me gusta una vez que estoy leyendo algún libro. Pero bueno, soy una escritora complicada, lo sé, porque siempre quiero darle una vuelta más de tuerca cuando capaz no es necesario. Pero también me defino como una persona bastante constante. Nada, estoy capaz horas escribiendo un mismo capítulo, porque cada vez que lo vuelvo a releer, cada vez que a lo quiero agregarle, sacarlo o modificar, así que estoy bastante constante y me gusta que todo quede a la perfección. Pero bueno, lo disfruto demasiado, así que no lo siento como un obstáculo para nada.

¿Estas planificando algún nuevo proyecto literario?

Si alguien me pregunta, yo siempre voy a estar escribiendo, sea cuando sea, más que nada en vacaciones, pero sea cuando sea yo voy a estar escribiendo algo. En este momento me encuentro escribiendo la secuela de Amber, la cual, no entren en pánico, no es acerca de lo mismo, tiene una trama completamente diferente, es decir, el misterio, el enigma del primer libro tiene su desenlace en Amber. Este segundo libro es una secuela con los mismos personajes, pero con otra trama completamente distinta. Yo detesto no descubrir un misterio en su primer libro y tener que comprar el siguiente para saber qué es lo que sucede. Pero sí, siento que muchos de los personajes de Amber tienen cosas para mostrar, que tienen historias excelentes para contar aún, así que estoy en proceso de la secuela, sin estar segura cómo o cuándo la voy a publicar, pero la verdad que el proyecto es publicar esta segunda parte y seguir, seguir hasta que ya no tenga más historias que contar, lo cual nunca va a suceder, porque siempre hay una idea y siempre hay algo que contar.