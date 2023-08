Series que son tendencia en HBO Max

Tal como sucede cada semana, en HBO Max algunos títulos fueron los más elegidos entre los suscriptores y ahora se difundieron en las redes sociales.

Olvídame si puedes

Después del fracaso de su matrimonio, Esra y Ozan vuelven a encontrarse y, lo que comienza como un plan de venganza, con el tiempo se convierte en una segunda oportunidad para el amor.

Círculo cerrado

Una investigación sobre un secuestro fallido descubre secretos guardados desde hace mucho tiempo que conectan múltiples personajes y culturas en la ciudad de Nueva York actual.

Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty

Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty es una serie de drama biográfica que sigue la vida personal y profesional de Los Angeles Lakers durante la década de los 80, consiguiendo ser una de las dinastías más dominantes y veneradas del baloncesto. Durante ese período de tiempo, los Lakers se ganaron el nombre de "Showtime" por su estilo de juego, sus hazañas fuera de la cancha y sus asociaciones con Hollywood.

Fuente: IndieHoy