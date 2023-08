Laura Mirada: 'Me gusta contar varias líneas de historias'

Sumergiéndonos en las páginas de "Más allá del Mar", el último lanzamiento literario de VR Editoras, nos encontramos con una cautivadora novela coral que está conquistando corazones. La pluma detrás de esta obra es la talentosa autora argentina Laura Mirada, quien compartió sus motivaciones y emociones con Diario 13 en una entrevista exclusiva, ofreciendo una mirada detrás del sexto ejemplar de su carrera.

En este entramado narrativo, nos sumergimos en una multiplicidad de historias entrelazadas, donde la trama central gira en torno a Aldana, una joven médica que decide romper su compromiso de tres años con su novio, un destacado abogado que goza de la aprobación de sus padres. La escena se sitúa en la evocadora costa de Buenos Aires, un escenario que, al igual que los diversos y poderosos personajes, refleja las diferentes facetas de la cotidianidad. Los protagonistas navegan entre las rutinas diarias y la inercia de la vida, mientras exploran amores imposibles, desengaños y secretos celosamente guardados.

La trama toma un giro inesperado cuando un violento robo sacude la tranquilidad. La guardia de un hospital se convierte en el punto de encuentro para las diversas historias que confluyen en este punto de inflexión. Dos heridos de bala llegan al centro médico, y el destino de los personajes se entrelaza aún más. Las tramas se entrecruzan y los hilos del destino comienzan a tejerse en una enredadera de acontecimientos.

" Más allá del Mar" no solo nos sumerge en las vidas de sus personajes, sino que nos invita a reflexionar sobre las decisiones, los momentos de cambio y las conexiones humanas que definen nuestras existencias. Laura Mirada, en esta obra literaria de resonancia profunda, nos regala una experiencia literaria enriquecedora y cautivante que seguramente perdurará en la mente y el corazón de los lectores.

La autora señaló que "Vera se ha convertido en mi casa editorial, de mis ocho novelas, seis ya forman parte del sello y las otras dos están en espera de ser relanzadas en algún momento, con lo cual creo que he encontrado mi lugar y eso es un motivo para estar contenta y agradecida siempre". En este sentido, detalló que la decisión de que sea una novela coral fue "trato siempre de que mis libros sean verosímiles, de que lo que cuento pase o por lo menos pueda suceder, no que los lectores terminen de leer y piensen esto no le pasa a nadie". Del mismo modo, apuntó: "soy una convencida de que la vida es eso, todo el tiempo estamos interrelacionándonos en relaciones interpersonales, que parece que nadie tiene nada que ver con nadie y después lo que algunos llaman casualidad dicen, mirá vos sabés que es justo me gusta jugar con eso. Me gusta contar varias líneas de historias y si bien como decís hay un personaje principal, que los secundarios tengan relevancia".

En este sentido, declaró "me gusta que el lector también sienta que las historias secundarias son importantes y después las cruzo, ya es un estilo dentro de lo que yo hago que en todos mis libros parece que nadie tiene nada que ver con nadie pero resulta que después sí, entonces ese es un gran desafío, sorprender al lector con cruces inesperados". Al consultarle cuál es el personaje con el que se siente más identificada, mencionó "la verdad es que con todos tienen algo de mí, porque yo siempre digo, yo soy todo sin ser ninguno, así es que algún dejo de mí hay en cada uno de ellos y nunca hay uno que sea completamente yo, así que estoy como dividida entre todos ellos".

En sus libros, ella prefiere situarse en Argentina, a diferencia de muchos que ambientan sus historias en el extranjero, "porque es el lugar que uno más conoce. Yo vivo en Mar del Plata, concretamente, y esta novela sí se desarrolla enteramente en la costa, en mi ciudad, y se mueve un poco hacia Pinamar y otros sectores de la costa argentina, de la costa atlántica. Yo lo elegí porque mis libros se venden muy bien afuera y la verdad es que me gusta llevar nuestros escenarios también", declaró Laura. . Para llevar a cabo su historia, ella debió hacer

un abordaje de investigación. "Yo siempre hago un trabajo de campo, siempre leo mucho sobre los temas sobre los que escribo, leo mucho material de psicología, incluso algunos textos los hago leer por psicólogas amigas para ver si estoy más o menos orientada", informó.

En su vida, ella cree en "la energía, creo en el universo, creo en vivir en el ahora, no creo en los mandatos, soy una persona que se revela fervorosamente contra todo lo que se repite por multiplicadas décadas, nada más que porque siempre ha sido así. Y este libro es un poco un abanderado de dejar los mandatos", mencionó Miranda.

Si ella pudiera elegir otro género que podrías incorporar, indicó: "yo tengo muy incorporado en lo que son mis textos, a pesar de ser novela, lo que es superación, porque son las cosas en las que creo, entonces alguna gente dice que tus libros son de autoayuda y algo de eso hay también mezclado. Me gusta mucho el policial, mis libros también tienen tramas policiales. Más allá del mar tiene una trama policial".

Al preguntarle si trabaja en más de un texto a la vez, explicó que: "No, yo necesito trabajar en una sola idea". A ello sumó, "de hecho, Más allá del mar es un relanzamiento de un libro que yo escribí en 2017, se publicó en 2018 por otra editorial. Lo cierto es que yo había empezado este año a escribir la novela que va a salir el año que viene y cuando tuve que releer Más allá del mar, dejé todo y me puse de lleno hasta que entró en imprenta". De este modo, explicó que ella trabaja con varios personajes en simultáneo y le gusta dar todo de ella.