Tres series imperdibles en Star+

Nuevamente y en el comienzo de la segunda quincena de agosto, la plataforma Star+ anunció sus tres series más vistas y elegidas.

Only Murders in the Building

Tres extraños que comparten la obsesión por el "true crime" de repente se ven envueltos en uno al investigar la misteriosa muerte de uno de sus vecinos en el lujoso edificio de Nueva York en el que todos viven: el Arconia.

The Bear

Un joven chef procedente del mundo de la alta cocina regresa a Chicago para llevar la tienda de sándwiches de su familia.

Outlander

Sigue la historia de Claire Randall, una enfermera de combate casada en los años 40, que misteriosamente es arrastrada atrás en el tiempo hasta 1743, donde se lanza de inmediato a un mundo desconocido, viéndose amenazada su propia vida. Cuando se ve obligada a casarse con Jamie Fraser, un joven guerrero escocés caballeroso y romántico, Claire comienza un pasional triángulo entre dos hombres muy diferentes con dos vidas irreconciliables.

Fuente: IndieHoy