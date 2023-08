Ann Rodd: 'Creo en la vida después de la muerte y es un tema que trato en mis novelas'

Los jóvenes autores argentinos la están rompiendo en la escena literaria. Una de las sorpresas es Ann Rodd, quien bajo su seudónimo dio el gran saltó de Wattpad a una de las editoriales más grandes. La escritora, que le dedica sus libros a su abuela, charló con Diario 13 y dio detalles del emocionante momento que vive junto con sus lectoras.

Suspiros robados cuenta la historia de Serena, quien tiene un recuerdo de su propia muerte. Sin embargo, la muerte también le ha brindado una segunda oportunidad que ella ve en parte como una bendición. A pesar de todo, esta nueva vida conlleva un costo: sobrevivir a expensas de la energía vital de otros. La novela "Suspiros Robados" nos sumerge en un mundo lleno de misterio, tensión y drama, con una venganza pendiente que agrega intriga. Pero no solo toca lo paranormal, sino que también incorpora elementos policiales. Incluso se explora el romance, uno de los más hermosos de la trama, a través del personaje de Luca, quien hace mucho por Serena en su segunda vida.

Mano a mano con Ann Rodd

¿Como fue el pasar de Wattpad a Penguin?

Hace muchos años que sueño con llegar a Penguin, pero hacerlo a través de Wattpad es algo que, cuando empecé a publicar mis novelas en la app, jamás imaginé. Que mi libro tenga hoy el sello de la plataforma que me vio crecer y que me dio lectores tan queridos y grandes amigos es un orgullo enorme. Llegar a Peguin al final es algo que me llena de vértigo y emoción. Es un mundo completamente nuevo para mí, porque me veo en las librerías de mi propio país, conociendo gente nueva y descubriendo cómo es realmente el universo literario en Argentina.

¿Qué sentís ahora que sos reseñada?

Es una mezcla de nervios con alegría. Sé que el público que lee en físico no siempre es el público de Wattpad y también sé que hay mucho prejuicio con la app y las novelas que salen de ahí, pero a la vez sé que Suspiros puede derribar muchos de esos prejuicios y por eso me siento feliz de que nuevas personas puedan leer, reseñar la historia y llevarse también una reflexión.

¿Tenes un momento favorito desde que salió a la venta Suspiros robados?

Mis momentos favoritos siempre incluyen conocer a mis lectores y charlar con ellos, así que definitivamente la presentación de Suspiros en la FILBA fue algo de lo mas hermoso para mí.

¿Cómo nace Suspiros Robados?

Suspiros surgió de un sueño, en parte, y por la necesidad de representar el mundo tan injusto y doloroso que vivimos las mujeres. Es una combinación entre lo juvenil, una comedia, un romance y un universo paranormal bastante oscuro, pero siempre te deja un mensaje, un momento de reflexión y de aprendizaje.

¿Serena tiene algo de vos?

Siempre digo que hay dos Serena en esta historia: la que era antes de morir y la que ella es después de que revive. La Serena de antes quizá se parecía mas a Ann adolescente, por lo tímida, lo callada. Con la Serena que existe después, creo que nos parecemos en esa necesidad de señalar las injusticias, de buscar la equidad y de soñar un mundo mejor, donde todas estemos a salvo.

¿Crees en lo paranormal que insertas en tu libro?

Creo bastante en lo paranormal. Creo que existe la vida después de la muerte y es un tema que trato mucho en mis novelas. Me gusta verlo de una forma mucho mas poética y mágica que terrorífica, porque sinceramente lo que sí no me gusta es el terror!

¿Con que género te sentís más cómoda?

Yo escribo romance, pero mis romances necesitan ser fantásticos o paranormales. Si no, me aburro de escribirlos! Son también mis géneros favoritos para leer. Pero, aunque puedo leer muchísimos géneros distintos, sí que no puedo escribirlos. Tengo una traba mental con cualquier historia que no tenga algo de magia!

¿qué mensaje le dejarías a las chicas y chicos que quieren seguir tus pasos?

En primer lugar, creo que es importante ser fieles a uno mismo. Como autores, vamos a querer ser leídos, vamos a querer triunfar y vender mucho y tenemos que saber que no siempre lo que escribimos "vende". Podemos adaptarnos o podemos seguir enfrascados en lo nuestro, ambas posturas son siempre válidas, pero sí es importante ser fieles a nosotros mismos, disfrutando de la elección que hayamos tomado. Escribir, además de ser un trabajo, debe ser algo que amemos. Les aconsejo no renunciar a lo que aman solo por vender, busquen la brecha que les permita encontrar felicidad en todo lo que hagan.

¿Ya estas trabajando en algún proyecto literario?

Nunca paro, así que siempre tengo algún proyecto. La mayoría del tiempo mas de uno. Pero en cuánto a libros en físico, pronto se viene la publicación de mi saga de fantasía épica con Del Fondo Editorial. Espero el día que toque hablarles de "Calipso" con muchas ganas!