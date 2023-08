Green Day reedita Dookie a 30 años de su lanzamiento

Por estos días, la agrupación Green Day anunció la reedición del disco Dookie a punto de cumplir los 30 años de su lanzamiento.

Para celebrar a lo grande, la banda anunció este lanzamiento en formato box ser de lujo para el 29 de septiembre.

Este "regalo" incluirá el álbum original publicado en 1994 con 15 canciones, demos inéditos, tomas de estudio descartadas, grabaciones en vivo y mucho más.

Según detalla un comunicado publicado por la banda (vía Rolling Stone), además de las versiones preliminares de canciones como "Longview", "Basket Case" y "When I Come Around", los demos y tomas descartadas presentan Billie Joe Armstrong, Tre Cool y Mike Dirnt trabajando en canciones anteriores como "409 in Your Coffeemaker" y "Christie Road" de Kerplunk, informó IndieHoy.

Dookie es el tercer álbum de estudio publicado por Green Day y marcó un punto de inflexión en la carrera de la banda. Se considera uno de los álbumes más influyentes en la música punk y alternativa de los años 90. Además, recibió la aclamación por parte de la crítica y fue un éxito comercial, llevando el género a la masividad y a un público más amplio.

