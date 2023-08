Federico Calandria: “La Difunta Correa está muy presente en mi obra”

En un mix perfecto entre el dibujo, la ecología y lo mágico, Federico Calandria llega a la columna de “Artistas en Vanguardia” para contar sobre su arte y sus trabajos.

En el comienzo de la entrevista, Federico comenzó diciendo: “Soy un artista visual nacido en la provincia de Mendoza, desde que tengo memoria me dedico al arte, me recibí de Diseñador Gráfico en la Universidad Nacional de Cuyo. Hoy en día me dedico a explorar distintas ramas de las artes visuales, como la pintura, la ilustración, el cómic, el muralismo, el diseño, la animación, escultura, instalaciones, entre otras cosas”, explicó.

“Como ilustrador he trabajado para empresas locales e internacionales, me conocen mayormente por mis trabajos en la música, arte de tapa, flyers y gráficas para los grupos Mi Amigo Invencible y Usted Señálemelo”, detalló Calandria.

Cuando estudié diseño gráfico sumé conocimientos de comunicación, semiótica, psicología, tecnología, composición, tipografía.

“Como historietista he participado en distintas publicaciones, realizando portadas y colaboraciones para la revista Fierro de Argentina. En 2015 Realicé la portada del libro Informe, Recopilación de Historieta Argentina del Siglo XXI. Fui coeditor y colaborador de la revista Bazofia Comics”.

Sobre sus trabajos dentro y fuera de Argentina el entrevistado comentó: “He realizado murales e intervenciones urbanas en distintas ciudades del mundo de manera individual y también formo parte junto a Marcos Zerene del colectivo de arte urbano Gaucholadri, con el cual hemos ido de gira a Europa en dos oportunidades”.

“En 2018 edité con Galería Editorial (Buenos Aires) mi primer libro de historietas, ilustración, street art y escultura llamado Mundo Humanoide. En 2022 edité mi primer novela gráfica El Salto de Helena con la editorial Hotel de las Ideas (Buenos Aires)".

Acerca de sus comienzos como dibujante Federico explicó: “Siempre me gustaron las portadas de discos y libros, los posters, los dibujos de las enciclopedias, los dibujos animados, los libros ilustrados, desde pequeño llamaban mi atención. En la facultad adquirí herramientas, las cuales sumadas a mi formación artística autodidacta, me fueron llevando naturalmente al camino de la ilustración”.

Entre sus producciones, Federico Calandria tiene a la Difunta Correa y sobre esta ilustración el artista comentó: “Me atrae mucho y está muy presente en mi obra el personaje de la Difunta Deolinda Correa, su historia, su mito. He visitado en distintas oportunidades su santuario en la provincia de San Juan, me parece fascinante. La Difunta me ayudó una vez que le pedí ayuda, en agradecimiento le he hecho varios homenajes en mis trabajos a modo de ofrenda”, reconoció Federico.

Con una fuerte influencia musical, el ilustrador relató sus trabajos vinculados a este arte: “Me encanta la música, al no ser músico mi forma de participar del ambiente musical fue haciéndome cargo de las gráficas, posters, artes de tapa de bandas, gráficas de fiestas y festivales. También la música me inspira y acompaña a la hora de crear, muchas veces uso letras de canciones o elementos relacionados con la música cómo disparador creativo”.

Además de todas las motivaciones que tiene Calandria a la hora de dibujar, la ecología ocupa un lugar también central: “Una línea importante de obra artística está centrada en la temática ecológica. El año pasado hice una muestra llamada Forestal con más de 70 obras centradas en temática ecológica. Me interesa reflexionar sobre la relación entre lo natural y artificial, la función del ser humano integrado en el ecosistema terrestre, nuestra evolución cómo especie en el planeta Tierra. Muchos de mis murales tienen elementos relacionados con la naturaleza, invitando a reflexionar sobre nuestro accionar destructivo hacia nuestro planeta”.

Federico también se refirió a sus referentes y personas que hicieron que eligiera la ilustración como su forma de vida: “De chiquito fui muy influenciado por lo que consumía en mi casa, dibujos animados que me marcaron como Mazinger, Robotech, He-man, Transformers, Thundercats (más de grande las pelis de Miyasaki, Otomo, Satoshi Kon). También libros de historietas de Quino, Astérix, revistas cómo Condorito, Patoruzú, Nippur Magnum, El Tony, Fierro”.

“Después a medida que fui creciendo empecé a incorporar artistas de la historia del arte más clásico, como Da Vinci, El Bosco, Rembrandt, Goya, Turner, Van Gogh, Monet, Picasso, Schiele, Mucha, Magritte, Pollock, De Kooning, Bacon, Warholl, Lichtenstein, y muchos más. De Argentina Berni, Quinquela Martín, León Ferrari. De Mendoza Carlos Alonso, Fader, Víctor Delhez, Juan Giménez y mi maestro Ángel Gil. Después me interesaron artistas más ligados al arte urbano, Basquiat, Keith Haring, Banksy, Aryz, Blu, Escif y un largo etcétera”, comentó el dibujante.

“Mucha influencia del cine también, la literatura, la música, el tatuaje, la novela gráfica, la animación, el diseño, el arte conceptual, la escultura y variadas ramas artísticas. La cantidad de referentes en muy amplia, todos los días descubro artistas nuevos que inspiran y dan ganas de hacer”, sumó Federico sobre sus influencias a lo largo de su vida.

Con mucho por hacer y varios proyectos en curso, el entrevistado explicó: “En estos momentos estoy trabajando en una serie de pinturas nuevas para una muestra que voy a realizar junto a otros artistas en el Centro Patrimonial y Artístico Cristoforo Colombo que inaugura el 10 de septiembre en Godoy Cruz, Mendoza. También estoy paralelamente con varios encargos de ilustraciones y murales que tengo que realizar en estos meses”.

Para finalizar Federico comentó: “Estoy trabajando en varios libros, un libro que sería la continuación de Mundo Humanoide con material nuevo sumado algo de material de la muestra Forestal, una novela gráfica de terror bizarro con mi hija Juana, también escribiendo un par de guiones para un corto y otra novela gráfica nueva. Uno de mis sueños es hacer una película de animación a partir de mi próxima novela gráfica”.

Redes sociales Federico Calandria