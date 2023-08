Nora Wilson: ‘Veo la magia en el mundo que me rodea’

Nora Wilson, una talentosa autora argentina, decidió aventurarse en el mundo de la fantasía medieval con su obra. A través de su historia, nos introduce en la vida de Francisca, quien se adentra en un nuevo y cautivador mundo lleno de magia, secretos, búsqueda y poder. En una entrevista exclusiva con Diario 13, Nora revela los secretos nunca antes contados de su obra "La Rebelión de los Lobos".

A lo largo de sus más de 600 páginas, esta escritora argentina nos sumerge en un universo de fantasía, enredado con elementos del mundo real e histórico. La trama está repleta de aventura, magia y emociones que capturarán la atención del lector. Una historia que cautiva por la meticulosidad de sus escenarios y la humanidad imperfecta de sus protagonistas.

ENTREVISTA CON NORA WILSON

¿Qué te hizo llevar tu libro al mundo de la magia?

Surgió directamente allí. La rebelión de los lobos surge de la idea inicial de “¿Qué tal la historia de una maga eterna?”. Pasó por varias épocas, ya que la idea original era empezar en los bacanales romanos, pero el medioevo francés siempre me había atraído muchísimo más. Yo venía de escribir mi primera novela, Los frutos malditos, que me llevó a investigar mucho sobre magia y ocultismo, una gran investigación de la que usé poco. En una época de leer los primeros libros de Anne Rice, escribí esta historia de un chico que necesitaba matar para sobrevivir. Entonces me había quedado vacante, por un lado, mucha investigación sobre magia y, por el otro, el aspecto de vida eterna del vampiro. Y ¡tadá!, armé un combo instantáneo.

Pero lo cierto es que, si bien soy muy racional, veo la magia en todos lados, veo la magia en el mundo que me rodea. Cuando una hoja llevada por el viento rodea a alguien que no la ve; cuando los pájaros empiezan a cantar, llamando al sol. Cuando siento el mar, cuando veo un atardecer, cuando como una frutilla o siento el calor del sol, o un bebé patea en el útero. Hay magia en la vida, hay magia cada vez que respiramos. Creo que, justamente por eso, la magia de este universo es “la magia del mundo”, proviene de la naturaleza y está, en realidad, íntimamente ligada a la que todos podemos hacer y experimentar: la vida, el amor.

Pones a una protagonista que escapa del estereotipo, ¿por que?

Pretendo que todos mis personajes escapen del estereotipo. El estereotipo me aburre. Pero, sobre todo, creo que es mucho más fácil reflejarse, como lector y como autora, en una protagonista imperfecta. Una protagonista que quizás llegue (o no) a los hitos del héroe, pero haciendo un camino lleno de obstáculos y reveses, de pozos y pendientes, y sobre todo de aprendizaje. Francisca aprende, a lo largo de todos los libros aprende. Y es impulsiva, pero valiente. Y es bruta, pero dulce. Y es emocional, pero empática. Y es iracunda, pero piadosa. La dualidad de Francisca, además de ser esencial a la trama, nos demuestra, a lectores y autora, que podemos ser magníficos también estando llenos de defectos. Que no necesitamos que sea fácil para lograrlo. Da esperanza, fe y confianza. Y, sobre todo, es un homenaje a mi Libra con ascendente en Géminis: mi vida cambió mucho cuando reconocí lo valiosa que era mi dualidad. Cuando reconocí que lo peor de mí sólo era el lado oscuro de lo mejor de mí, y que no somos ni bueno ni malos: solo somos.

Francisca da muestra de un mundo machista, ¿es uno de los mensajes que querías dar?

Sin duda es uno de los mensajes, pero no es el foco. Voy a que es una de las desigualdades que se plantean, pero el mensaje es sobre la desigualdad en general y no en particular (de hecho, la sociedad medieval no era tan machista como se cree, lo peor vino después). Hay muchas injusticias reflejadas. Surge de mi convencimiento de que la equidad y el respeto deben estar dados no porque nos lo ganamos, porque peleamos, porque somos redituables económicamente, o más fuertes, o exitosas, o porque tenemos la sartén por el mango, sino por el simple el hecho de que todos somos seres humanos y merecemos el mismo valor y respeto. Son un valor y un derecho intrínsecos. Hay una postura feminista, sí, porque yo lo soy y porque el personaje de Francisca es muy intensamente mujer, sin pedir disculpas por ello. Nunca quiere ser otra cosa, si hay algo que Francisca no es, es dócil. Hay una postura feminista que surge no de “deben respetarme porque soy mujer” sino de “deben respetar a las mujeres porque somos personas”. Corta. Pero en el siguiente libro se va a ver una tergiversación de estos valores, llevado al abuso, una especie de lado oscuro (oh, la dualidad). No adelanto más. La escena de la balanza sea, quizás, la más importante del libro.

¿Debiste investigar mucho para crear este mundo medieval?

¡Un montón! Intermitentemente, estuve veinte años reuniendo información. Para que te des una idea, los primeros apuntes en mi carpeta “F” (así se llamó siempre la carpeta de esta historia; y sigue llamándose, porque soy medio nostálgica con esas cosas) eran de la Encarta (la mitad de los lectores no sabe de qué hablo). Mi luna de miel fue un viaje de estudios: recorrí iglesias medievales, castillos y museos. Nos quedamos encerrados en un castillo que se inundaba. Si necesitaba confirmación de que había elegido bien a mi compañero de vida, fue que se embarcara en todas mis ñoñerías con absoluto entusiasmo. Y, por supuesto, seguí investigando mientras escribía, porque sobre la marcha descubrí muchas cosas que no sabía. Adoro investigar, indagar y descubrir. Aprendí muchísimo. Ya no me acuerdo nada (lo que me sobra de nerd, me falta de memoria).

¿Los lobos son los animales que mas te atraen?

Los lobos me fascinan. Su estructura social, tan feroz y a la vez tan cálida. El hecho de que, siendo capaces de despedazar a un bebé en un segundo, elijan criarlo, me parece maravilloso y sugestivo. Es la misma dualidad que tiene Francisca. No son, no obstante, los animales que más me atraen: los que más me atraen son los caballos. Si me entienden (guiño, guiño) (no, no por eso, malpensados: por el personaje que lo representa).

¿Si tuvieras que elegir ¿Sandalo o Michel?

Yo ya elegí. Uno es la fantasía erótica, el vértigo del borde del precipicio. El otro es la amistad vuelta amor, convertida en hogar, en abrazo. Uno es fuego devorador y el otro es brasas estables. Uno es excitación y el otro es felicidad. Yo, para mí, elegiré a Michel para toda la vida. Pero veremos más de ambos personajes en el futuro, y qué elige Francisca. Siempre va a tener que elegir, a lo largo de toda la vida, todos los días. Igual que nosotros. Y si elige bien o mal… Bueno.

¿Ya estas preparando una siguiente parte?

¡Ya está escrita toda la saga! Estamos limando cosas con Jessica, mi editora, porque La rebelión de los clanes es muy larga, más que la primera parte, y el mercado no ayuda. Además, puede traer problemas cervicales si se lleva en mochila. Pero está escrita, yo ya le dije a todo el mundo: si me muero, no me entierren si no quieren, me tiran a la basura.

Pero publican. O vuelvo a acosarlos agitando cadenas.